До +21 градуса! В выходные ждем не весну, а уже практически лето. Прогулки по набережной, вылазка на дачу или на природу… Ну не этого ли так долго ждали? Вот только про одно но не стоит забывать – клещи в засаде. В этом году они особенно активны. Проснулись на две недели раньше срока из-за аномально теплых погод в начале марта, и пошли в атаку. С жалобами на укусы обратились уже 218 жителей Иркутской области, причем 61 из них – дети.

- Исследовали 123 клеща, - сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области. – Один из них оказался заражен энцефалитом, девять - боррелиозом и еще два - другими инфекциями.

И ведь мудрость «клеща бояться в лес не ходить, не работает»! Кровососы нападают и в городе. В этом году с жалобами на укусы именно в парках и скверах Иркутска обратились 156 человек. Поэтому территории обрабатывают. Операция «Антиклещ» в столице Приангарья стартовала 23 апреля. За неделю – то есть аккурат к 1 мая – Иркутск станет безопасным. С одной поправкой: если небесная канцелярия не подведет. Ведь распыляют химикаты только в сухую, безветренную погоду. Травить кровососов начали с островов Конный и Юность. Почему? Понятно – это самые излюбленные места отдыха горожан. Традиционно в выходные там много народу. Сквера имени Кирова, Кайская роща, Синюшина гора, парк Парижской коммуны, Иерусалимский мемориальный комплекс, сад Томпсона, зоны отдыха в микрорайонах Юбилейный, Радужный и Солнечный, - на очереди.

Операция «Антиклещ»: Какие парки и скверы Иркутска обработают от кровососов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В этом году обработают 32 территории или всего около 500 гектаров земли, - комментирует Марина Шевела, начальник департамента городской среды комитета городского обустройства администрации Иркутска. – Химикат используем тот же, что и раньше. Он, кстати, совершенно безопасен для человека и животных.

А как же кладбища? Встает резонный вопрос. Скоро ведь родительский день.

- Новолениское, Радищевское и Лисихинское, все городские кладбища тоже обработаем, - успокаивают специалисты.

НА ЗАМЕТКУ

Как обработать дачу

Ну и информация для дачников. Если хотите самостоятельно обработать свой участок, то можете приобрести специальное акарицидное средство в магазинах для садоводов. Обойдется оно в среднем в 500 рублей за 100 миллилитров. Размешайте химикат в ведре воды и опрыскайте растения и траву из пульверизатора или из обычной лейки. А спустя несколько дней сделайте эксперимент – проведите белой тряпкой или марлей по траве. И, если необходимо, повторите обработку.

Не хотите сами, можно воспользоваться услугами профессионалов. На иркутском рынке сейчас несколько десятков фирм, которые занимаются истреблением насекомых и клещей на дачах. За обработку одной сотки земли попросят от 350-500 рублей.

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Куда обращаться за помощью

Если клещ все-таки укусил, обращайтесь в Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций. Адрес: Иркутск, улица Карла Маркса, 3. До 1 мая специалисты центра принимают пациентов с 8.00-16.00, кроме воскресенья. А с 1 мая по 15 июня они будут работать с 8.00-21.00 без выходных.