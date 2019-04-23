В Бурятии мужчина спас ребенка, который упал в реку, собирая вербу

- Смотри, вон там красивые пушистые деревья! - кивнув головой, указывая направление жене Татьяне, инженер «Бурятэнерго» Виталий Чебунин. Вербное воскресенье супруги проводили в кругу семьи. Сами живут в Улан-Удэ, а на выходные уехали в Тарбагатай к родителям Виталия. Накануне самого праздника поехали за его главным символом - вербой. Заприметив искомое, свернули на автомобиле с дороги к реке Селенге. Оказалось, были там не одни. Двое парнишек уже рвали пушистые веточки вербы. Один из подростков даже на дерево забрался, чтобы достать самые красивые.

- Помогите! - вдруг разнеслось на всю округу.

Виталий Чебунин рассказывает о том, как бросился в ледяную воду, ради спасения ребенка 00:00 00:00

- Я был метрах в ста от ребят и сразу рванул к ним, - вспоминает Виталий Чебунин. - Подбежал и увидел, что один из мальчишек барахтается в ледяной воде. Обычно я даже летом не купаюсь, но здесь не раздумывая прыгнул в реку. Прямо в одежде! Успел только телефон из кармана выбросить, чтобы жена вызвала спасателей.

Парнишка, казалось, находится совсем рядом с берегом. Но ощущение было обманчивым. Стремительное течение уносило ребенка все дальше и дальше. Виталий пробирался к школьнику шаг за шагом через льдины, а затем дно под его ногами исчезло, промокшая одежда начала тянуть мужчину вниз. Но сибиряк и не думал сдаваться!

- Успокойся, я рядом, перевернись на спину, - уверенно скомандовал Чебунин школьнику.

А у самого в голове крутилась только одна мысль: лишь бы не затянуло под льдины... Наконец мужчина дотянулся до капюшона парнишки и, крепко схватив, потащил к берегу. Ступив на землю, оба облегченно выдохнули. Правда, школьник еле стоял на ногах, от холода, а температура в Селенге около 1-2 градусов, свело мышцы. К тому же он попросту обессилил, пытаясь грести против течения.

- Жена подогнала машину поближе к берегу, набросила на ребенка свой платок и начали его растирать, - рассказывает Виталий Чебунин. - Когда он немного согрелся и отошел от шока, назвал адрес и номер мамы.

Виталий с Татьяной доставили парня домой. Родные, разумеется, были шокированы, узнав о случившемся.

- Я тянулся за веткой вербы, сидя на дереве, и сорвался в воду… - рассказал подросток.

Родственники парнишки со слезами на глазах поблагодарили героя за спасения сына, хотя сам Виталий себя таковым не считает. В МЧС рассматривают вопрос о награждении отважного сибиряка.