На улице Карла Либкнехта в Иркутске прорвало трубу: фонтан бьет ключом из колодца

Высокий фонтан бьет ключом из колодца прямо на проезжей части, на пересечении улиц Карла Либкнехта и Подгорная в Иркутске. Проехать в этом месте автомобилистам уже невозможно. На месте образовалась огромная лужа, а припаркованные неподалеку автомобили получили бесплатную автомойку.

Автомобили получили бесплатную автомойку.Фото: Олег ФЕДОРОВ

- Переживаем, что теперь останемся без воды, а всю улицу перекопают, - говорят корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске местные жители. – Пока воду не отключили.

Добавим, что водителей, которые проезжают по улице Карла Либкнехта в сторону Советской, отправляют в объезд по улице Софьи Перовской. На месте образовалась пробка, так что заранее выбирайте места объезда. Последствия коммунальной аварии уже устраняются.

- Бригада участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ устраняет повреждение трубопровода горячего водоснабжения, - сообщили в пресс-службе Иркутскэнерго. - Порыв произошел в 11.45 во время ремонтных работ, причина - коррозия металла. Восстановление теплоснабжения окрестных домов планируется 24 апреля в 24:00.