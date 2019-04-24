2019-04-24T13:26:39+03:00
Спорт

В Иркутске проходит первенство России по вольной борьбе

Сильнейших выявляют среди юношей до 18 лет [фоторепортаж]
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутске проходит первенство России по вольной борьбе.В Иркутске проходит первенство России по вольной борьбе.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В спорткомплексе Байкал-Арена расстелили борцовские ковры, а по бокам установили циферблаты. Все потому что на ближайшие три дня Иркутск станет местом проведения первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет.

Соревнуются юноши до 18 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соревнуются юноши до 18 лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение трех дней с 23 по 25 апреля на борцовский ковер выйдут 450 юных спортсменов из всех федеральных округов страны.

В Иркутск приехало 450 юных борцов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск приехало 450 юных борцов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на свой возраст, все борцы уже достаточно опытные. Потому что на состязания допускают спортсменов, которые имеют первый разряд и выше. По результатам первенства сформируют сборную команду для участия в первенстве Европы и мира.

Победители поедут на первенство Европы и мира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победители поедут на первенство Европы и мира.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На турнире борцы будут выступать в 11 весовых категорий. Самую легкую представят спортсмены от 42 килограммов. Замыкают состав борцы-тяжеловесы весом более 110 килограммов.

Лучших определят в 11 весовых категорий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лучших определят в 11 весовых категорий.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня проходили предварительные поединки в средних весовых категориях. В легких весах прошли утешительные поединки за третье место. Ну а завтра с 11.00 часов утра состоятся финалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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