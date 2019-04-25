В культурно-этнографическом центре «Тальцы» скоро пополнение. Полным ходом идет строительство двухэтажного деревянного здания, в котором расположится фельдшерский пункт. Это реплика земской больницы из села Олой Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В здании 18 века до сих пор продают лекарства, поэтому и решили снять метрики и построить его копию с нуля.

Сейчас уже построены два этажа, осталось сделать крышу, врезать окна, двери, срубить крыльцо, поставить рядом амбар и огородить все забором. Все работы планируют завершить к концу июня, а в июле устроить там экспозицию, а может быть даже выставку.

Фельдшерский пункт 18 века воссоздадут в музее «Тальцы» под Иркутском. Фото: пресс-служба музея "Тальцы".

А чтобы это получилось, руководство музея под открытым небом на берегу Ангары уже сейчас озадачилось вопросом поиска экспонатов. Интересует, конечно, то, чем пользовались сельские фельдшеры до революции.

- Мы, в первую очередь, обратись к ветеранам медицинской службы с просьбой помочь, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске директор культурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов. – Но, конечно, может помочь любой, у кого, например, в родне были врачи или фельдшеры.

Отдельным украшением экспозиции могут стать старые медицинские инструменты, которыми пользовались в то время, а также всевозможные колбочки, флакончики и пузырьки, в которые тогда насыпали лечебные порожки, наливали микстуры от кашля и хранили согревающие мази. Все эти предметы найдут себе место на первом этаже, где сидел аптекарь. По задумке авторов, сельский фельдшер будет жить на втором этаже здания. Там у него будет свой кабинет. Кроме того, в здании планируют воссоздать интерьер той эпохи: старые плакаты с лозунгами типа «Закаляйся по утрам», книги по медицине, правильному сбору и завариванию трав, правильному питанию.

Фельдшерский пункт 18 века воссоздадут в музее «Тальцы» под Иркутском. Фото: пресс-служба музея "Тальцы".

Также организаторы будут рады старым холщевым халатам, которые в то время еще завязывались на спине, можно даже с пятнами, чтобы подчеркнуть его возраст.

Будут рады в «Тальцах» этим и многим другим вещам, их можно будет привести как в сам музей, который располагается на 47 километре Байкальского тракта. Также можно передать реликвии и в офис музея, который находиться по адресу Иркутск, улица Грязнова, 22.