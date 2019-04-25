Штраф за свидание с коллегой: работника ТЦ в Иркутске наказали за встречу с девушкой в нерабочее время

Штраф 2000 рублей за неформальные отношения - чек с такой формулировкой получил работник одного из торговых центров Иркутска. Парень работает в магазине всего третий месяц, но, кажется, только сейчас начал осознавать, куда попал.

В конце зимы Антон пришел устраиваться на работу кассиром торгового зала. Его ознакомили с внутренним распорядком. В частности, ему можно было выходить на улицу, так сказать, подышать свежим воздухом только дважды за смену. Также в списке были и другие пункты. Например, забыл выключить свет в туалете - получи штраф 500 рублей. Но самое суровое наказание владельцы сети предусмотрели за… милые беседы с представителями противоположного пола.

Однако сердцу не прикажешь. Антон решил встретиться со своей коллегой по цеху в выходной. И все бы ничего, вот только, видимо, попались кому-то из администрации магазина на глаза. Пыл влюбленного Ромео охладили 2-тысячным штрафом, да еще и объяснительную заставили написать.

- Штраф на рабочем месте незаконен, могут применять только выговор либо увольнение, - рассказал «Комсомольской правде» в Иркутске правозащитник Вячеслав Иванец. - К тому же дисциплина труда распространяется на работника только во время исполнения им своих обязанностей.

Кроме того, по словам юриста, в этом случае налицо вмешательство в частную жизнь. Ни один работодатель не вправе узнавать, где, с кем и как долго вы встречаетесь. За такое ваш начальник сам может быть привлечен как минимум к административной ответственности, и уже ему придется раскошелиться на кругленькую сумму. Поэтому молодой человек может смело обращаться в суд, чтобы отменить эту нелепую санкцию. Правда, в суд парень не пошел и остался работать на прежнем месте. Встречается ли с той девушкой, об этом история умалчивает.