2019-04-25T13:43:18+03:00
Общество

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске

Акция стартовала 25 апреля [фото]
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Приближается самый главный майский праздник - День Победы. А 25 апреля в Иркутске стартовала акция «Георгиевская ленточка». В мероприятии приняли участие школьники, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений региона, представители молодежных и детских общественных объединений - всего более тысячи человек. Они первыми получили этот символ Победы.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, акция проводится каждый год, начиная с 2005 года. В этом году ленточки смогут бесплатно получить жители 11 городов Иркутской области.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Планируется, что всего в Иркутской области будет вручено более 150 тысяч ленточек, в том числе 50 тысяч в Иркутске, - сообщили в центре социальных и информационных услуг для молодежи при министерстве по молодежной политике Иркутской области.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Где получить «Георгиевские ленточки»

- сквер имени Кирова, возле гостиницы «Ангара»;

- у здания ИГУ на улице Ленина;

- на остановках «Художественный музей» и «1-я Советская» рядом с танком «Иркутский комсомолец».

Время раздачи: днем, примерно с 12 до 14 часов.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как правильно носить

Георгиевская ленточка названа так в честь Георгия Победоносца – покровителя воинов. Оранжевый цвет означает пламя огня, а черный – порох и дым. Это один из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. И отношение к нему должно быть соответствующее.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правильнее всего носить георгиевскую ленточку, завязанную в петлю или бант на груди. Категорически не допускается носить этот атрибут, привязанным к поясу или сумке. Также не стоит вплетать ленточку в волосы. И уж тем более следует воздержаться от привязывания ленточки к решетке радиатора автомобиля, дверной ручке, боковому зеркалу или антенне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Зачем 21-летнего студента выбрали главой в глуши, где он даже ни разу не был
Но самый удивительный вопрос, которым задался обозреватель «КП» Владимир Ворсобин, приехавший к этому самому молодому главе поселения в стране, - почему этот юноша до сих пор со своей должности не сбежал?
Новости 24
Житель Усть-Кута построил камин в квартире пятиэтажного дома
Приставил к горлу нож: иркутянин напал на таксиста и угнал его автомобиль, на котором попал в ДТП
Первая победа в 2019 году: футболисты иркутского «Зенита» обыграли дома «Сибирь-2»
Напал с топором: житель Братска убил знакомого из ревности к своей подруге
Седьмые «Ёрдынские игры» пройдут в Иркутской области с 13 по 15 июня
Новый постамент под памятником Леониду Гайдаю установили в Иркутске
Команда ИНК одержала победу в международном интеллектуальном конкурсе «Нефтяная сова»
На три дня изменится маршрут автобуса №24 в Иркутске
Суд признал невиновным: устьилимец отсидел два года за убийство брата, которое не совершал
8 мая купите «КП» ежедневку и получите в подарок патриотическую наклейку
Пьяный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП в поселке Видим
Жителей Иркутской области приглашают написать «Диктант Победы»
Жителя Усолья задержали за торговлю наркотиками
Вернулся домой: экс-защитник «Байкал-Энергии» Виталий Денисов перешел в новосибирский «Сибсельмаш»
В Иркутской области за сутки выписали 25 штрафов за пал сухой травы
Мэр Братска вручил сертификат на приобретение жилья молодой семье
Алексей Соболь поздравил Законодательное Собрание региона с 25-летием
Семь лесных пожаров потушили в Иркутской области