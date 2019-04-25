Приближается самый главный майский праздник - День Победы. А 25 апреля в Иркутске стартовала акция «Георгиевская ленточка». В мероприятии приняли участие школьники, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений региона, представители молодежных и детских общественных объединений - всего более тысячи человек. Они первыми получили этот символ Победы.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, акция проводится каждый год, начиная с 2005 года. В этом году ленточки смогут бесплатно получить жители 11 городов Иркутской области.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Планируется, что всего в Иркутской области будет вручено более 150 тысяч ленточек, в том числе 50 тысяч в Иркутске, - сообщили в центре социальных и информационных услуг для молодежи при министерстве по молодежной политике Иркутской области.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Где получить «Георгиевские ленточки»

- сквер имени Кирова, возле гостиницы «Ангара»;

- у здания ИГУ на улице Ленина;

- на остановках «Художественный музей» и «1-я Советская» рядом с танком «Иркутский комсомолец».

Время раздачи: днем, примерно с 12 до 14 часов.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как правильно носить

Георгиевская ленточка названа так в честь Георгия Победоносца – покровителя воинов. Оранжевый цвет означает пламя огня, а черный – порох и дым. Это один из главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной войне. И отношение к нему должно быть соответствующее.

Георгиевские ленточки начали раздавать в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Правильнее всего носить георгиевскую ленточку, завязанную в петлю или бант на груди. Категорически не допускается носить этот атрибут, привязанным к поясу или сумке. Также не стоит вплетать ленточку в волосы. И уж тем более следует воздержаться от привязывания ленточки к решетке радиатора автомобиля, дверной ручке, боковому зеркалу или антенне.