Эпичное сражение за авто: иркутянка забралась на крышу машины, чтобы ее не увез эвакуатор

«Эпичное сражение за авто». Ролик с таким названием появился в популярном паблике в соцсетях. На кадрах – женщина сидит на крыше машины и отказывается передать авто сотрудникам ГИБДД.

- На основании какого федерального закона вы пытаетесь забрать мою машину? – твердит дама. – Забирайте ее вместе со мной.

Все происходило около двух часов ночи 3 мая в микрорайоне Луговое. По словам очевидцев, перед этим в одном из дворов этот автомобиль попал в мелкое ДТП. Без всяких объяснений и обещаний устранить причиненный ущерб водитель скрылся. Свидетели инцидента вызвали полицию.

- Машина была найдена в километре от аварии, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские связались с владельцем, на которого был зарегистрирован автомобиль. Он пояснил, что продал машину женщине. Так как авто не было до конца переоформлено и настоящий владелец был неизвестен, решено было эвакуировать его на штрафстоянку для дальнейших разбирательств. Ведь автомобиль мог быть и угнан.

В момент, когда машину уже закрепили стропами и хотели поднимать на платформу эвакуатора, из подъезда вышла женщина и стала мешать сотрудникам ДПС. Иркутянка заявила, что это ее машина. На просьбы показать полицейским подтверждающие документы и водительское удостоверение, ответила отказом. А потом и вовсе… забралась на крышу автомобиля.

Как уточнили в полиции, женщину сняли с крыши «вежливо и аккуратно», сопроводили в участок. По дороге она стала жаловаться на самочувствие, и у отделения экипаж встретили медики скорой помощи.

- Осмотрев женщину, врачи нашли у нее лишь царапину на пальце, - говорит начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин. - Наложили ей бактерицидный пластырь.

В участке в отношении иркутянки составили протокол об административном нарушении за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, а потом отпустили домой. Машину же увезли на штрафстоянку до выяснения всех обстоятельств.