В лес не входить: под Иркутском жителям на 6 дней запретили поездки в тайгу

На шесть дней, с 9 по 14 мая, запрещено пересекать границы леса сразу в 18 районах Иркутской области. Это практически весь юг, центр и запад региона: территории Аларского, Ангарского, Балаганского, Баяндаевского, Голоустненского, Заларинского, Зиминского, Иркутского, Кировского, Куйтунского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Тулунского, Усольского, Усть-Ордынского, Черемховского, Шелеховского лесничеств. В этот период там будут прекращены все работы, в том числе и лесозаготовка.

Это не перестраховка, как подумают многие, кто собрался на выходных в лес, за город. Верховой пожар в тайге распространяется мгновенно и спастить от него почти нереально. Везде идет борьба со стихией. А режим ЧС теперь действует не только в Иркутском и Боханском районах, но и в Нижнеудинском.

- Утром 9 мая в Иркутской области было охвачено огнем более 3,5 тысяч гектаров леса, - сообщили в правительстве Иркутской области. - Особенно сложная ситуация в Усольском, Шелеховском и Ангарском районах.

Очень серьезная обстановка сохраняется на землях нацпарка «Заповедное Прибайкалье». Там от пожаров пострадало уже свыше 1100 гектаров тайги.

Оборонять сибирские леса вызвалось несколько отрядов добровольцев, только на территории Иркутского района их около 300 человек.

В ночь на 9 мая силы министерства Иркутской области проводили опашку прилегающих к 21 населенному пункту полей и насаждений, чтобы предотвратить переход огня от лесных пожаров на жилые дома. Работы велись возле н.п. Горохово, Баруй, Сайгуты, Верхний Кет, Кударейка, Никольск, Барда, Лыловщина, Московщина, Ширяево, Горяшино, Тихонова Падь, Зорино-Быково, Александровск, Тунгуска, Баяндай, Байша, Улан, Вершинск, Маяк, Кайзеран, Большое Голоустное.

- Всего в борьбе со всеми природными пожарами задействовано 94 пожарных-десантника, 636 сотрудников лесной охраны и 313 единиц наземной техники, - сообщили в правительстве области.

Благодаря общим усилиям спасателей МЧС, лесников и волонтеров ни один населенный пункт Иркутского района от лесных пожаров не пострадал. Однако ситуация остается напряженной, поэтому в эти минуты глава Приангарья Сергей Левченко проводит экстренной совещание по решению проблемы ликвидации лесных пожаров во всей области.