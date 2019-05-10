2019-05-09T19:26:58+03:00
Общество

Погода на 10 мая в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7

Порывы ветра достигнут 11-16 м/с
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 10 мая в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7Погода на 10 мая в Иркутске: днем небольшой дождь и до +7Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередные праздничные выходные в Иркутске начинаются с прохладной погоды. Впрочем, дождливая погода нам сейчас не помешает. Ведь осадки должны помочь затушить лесные пожары на территории Приангарья. Вот и 10 мая синоптики обещают в нашем городе небольшой дождь. Возможен даже мокрый снег. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с с порывами до 11-16 м/с. Столбик термометра поднимется до +5, +7 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки днём в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы будут достигать 13-18 м/с, температура ночью 0,-5°, при прояснении до -9°, днём +4,+9°, при облачной погоде до +1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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