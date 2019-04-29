2019-04-29T09:08:28+03:00
Общество

В Иркутск привезли Благодатный огонь

Частицу его можно взять в любом храме области
Олег ФЕДОРОВ
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В Иркутск привезли Благодатный огонь.В Иркутск привезли Благодатный огонь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 27 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Это чудо традиционно является верующим накануне Пасхи, как свидетельство воскрешения Христа. В субботу его доставили в Москву, а оттуда он разошелся по всей стране. В Иркутск святыню привезли на второй день Пасхи в 8 часов утра.

В Иркутск привезли Благодатный огонь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск привезли Благодатный огонь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Священнослужители объехали с Благодатным огнем весь город, после чего доставили в Знаменский кафедральный собор.

В Иркутск привезли Благодатный огонь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск привезли Благодатный огонь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Частицу огня можно взять во всех православных храмах Иркутской области, - рассказал руководитель миссионерского отдела иркутской епархии Вячеслав Пушкарев. – Возьмите с собой лампадку и зажгите ее от святыни. Это можно сделать до конца пасхальной недели.

В Иркутск привезли Благодатный огонь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск привезли Благодатный огонь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И, конечно, частица православной святыни будет доступна не только в Иркутске. Огонь доставят всюду, в том числе в самые отдаленные уголки региона - Бодайбо, Киренск, Усть-Кут.

В Иркутск привезли Благодатный огонь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутск привезли Благодатный огонь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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