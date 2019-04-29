2019-04-29T17:30:47+03:00
Общество

Дни памяти 2019: как будут ходить автобусы в Родительский день в Иркутске

Расскажем, как можно добраться до мест захоронений в дни памяти
Яна ЛИСИНА
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Дни памяти 2019: как будут ходить автобусы в Родительский день в Иркутске.Дни памяти 2019: как будут ходить автобусы в Родительский день в Иркутске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Через неделю после окончания Великого Поста православные отмечают Вселенскую родительскую субботу. В 2019 году она выпадает на 7 мая. В этот день принято молиться за всех усопших. Кладбища лучше посетить с 4 по 9 мая: привести в порядок могилы, помянуть умерших родственников и друзей.

Обычно в дни памяти в городе запускают дополнительные автобусы, чтобы горожане смогли без проблем добраться до кладбищ.

- С 4 по 7 мая в Иркутске будут организованы специальные автобусные маршруты на Маратовское, Александровское и Ново-Ленинское кладбища, - сообщили «КП» в городской администрации. - С 4 по 6 мая автобусы будут ходить с 9.00 до 19.00, в Родительский день - до 20.00.

КОНКРЕТНО

Какие специальные автобусные маршруты запустят в Иркутске

* № 9 - ост. «Центральный рынок» (напротив строения № 11 по ул. Володарского) - с. Дубинина (Маратовское кладбище)

4 - 7 мая будут ходить 4 автобуса.

* № 136к - ост. «Софьи Перовской» - Александровское кладбище

4 - 6 мая - 2 автобуса, 7 мая - 8 единиц транспорта.

* № 14а - ост. «Центральный рынок» (ул. Чехова, 19) - Ново-Ленинское кладбище

4 - 6 мая - 2 автобуса, 7 мая - 8 единиц транспорта.

* № 14к - ост. «Школьная» - Ново-Ленинское кладбище

4 - 6 мая - 2 автобуса, 7 мая - 4 единицы транспорта.

* № 10к - ост. «Авиазавод» - Ново-Ленинское кладбище

4 - 6 мая - 4 автобуса, 7 мая - 5 единиц транспорта.

* № 25к - пос. Жилкино - Ново-Ленинское кладбище

7 мая - 1 автобус.

Кроме того, три частных автобуса в дни памяти будут ходить на Смоленское кладбище с остановки «Бульвар Рябикова».

КСТАТИ

В 2019 году предстоят еще три поминальные субботы

15 июня - Вселенская Троицкая суббота. В этот день поминают души всех умерших православных, а не только родственников.

2 ноября - Дмитриевская родительская суббота. Отмечается накануне Дмитриева дня. В этот день в храмах служатся панихиды. Днем обязательно нужно сходить на кладбище, а вечером помянуть умерших родственников за семейным ужином.

12 октября - Покровская родительская суббота. Ее часто не вносят в общие календари поминальных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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