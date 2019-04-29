Псу по кличке Счастливчик, которому поездом отрезало лапы, собирают деньги на протезы в Иркутске

- Ничего не поделаешь, гангрена. Придется отрезать лапы либо усыпить. Такой неутешительный вердикт поставили иркутские ветеринары псу Счастливчику, которого привезли к ним волонтеры.

Так совсем молодой пес, которому едва ли исполнился год, стал инвалидом, но все-таки выжил благодаря помощи неравнодушных людей. Его приютила Ольга Федорова. В обычной жизни иркутянка работает дизайнером, но вот уже пять лет помогает животным, попавшим в беду. Оплачивать лечение пса и ухаживать за ним ей помогают Татьяна Мечетина и Виктория Лощенкова, в квартире которой некоторое время жила собака. Общими усилиями женщины пытаются дать Счастливчику шанс на новую жизнь.

Ольга Федорова о Счастливчике 00:00 00:00

– Скорее всего, он сбежал из дома, когда Счастливчика нашли, на нем был ошейник, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Ольга. – Его обнаружили в феврале, у одного из железнодорожных переездов в Шелехове. Несколько дней он пролежал в снегу с перебитыми лапами. И наверняка бы замерз, если бы не местная жительница, которая передала его моим коллегам. Волонтеры пытались найти хозяина потерявшегося пса, но увы.

Несмотря на все усилия ветеринаров, передние лапы пришлось ампутировать. Фото: архив Ольги Федоровой.

Привыкнуть к жизни в новых условиях было непросто. Двулапый питомец все никак не мог принять свою травму, пытался бегать как прежде, на четырех, но… каждый раз падал и терся носом об пол.

– Сначала было трудно найти с ним контакт, Счастливчик боялся нас и даже иногда рычал, но теперь он спокойно ест лекарства с моих рук, – вспоминает Ольга. – Он очень активный, любознательный и умный пес, научился ползать, толкаясь задними лапами, больно на это смотреть, – добавляет Виктория Лощенкова. - Ветеринары порекомендовали обратиться в клинику из Новосибирска, которая может сделать титановые протезы для нашего любимца. И тогда стойкий пес снова сможет бегать, как прежде. Но, чтобы провести дорогостоящую операцию, требуется 200 тысяч рублей, а пока удалось собрать около 90 тысяч.

По совету врачей пса из квартиры Виктории перевезли в небольшой вольер, где он не смог бы ползать и натирать мозоли на ампутированных лапах. Каждый день Ольга выносит собаку на улицу, чтобы Счастливчик мог подышать свежим воздухом. Женщины не теряют оптимизма и надеются, что успеют собрать всю сумму до операции, которая назначена уже на май. Возможно, что если люди вновь придут на помощь дружелюбному псу, то однажды он сможет пойти на всех четырех лапах рядом с новым хозяином.

Виктория Лощенкова рассказывает о будущей операции для Счастливчика 00:00 00:00

Найти реквизиты счета сбора средств для Счастливчика можно здесь >>>