График отключения холодной воды 2019 в Иркутске по всем районам и округам
Скоро лето. Кроме всего прочего, эта фраза говорит о том, что начинается плановая подготовка к зиме. У коммунальных служб в запасе четыре теплых месяца, чтобы проверить, как работают все системы. А в случае необходимости провести ремонтные работы.
Для горожан же этот период связан с очередной, хотя и неизбежной головной болью. Отключают горячую воду? Кипяти ее в чайнике и мойся в пластиковом тазике ( самый распространенный и малобюджетный метод) или покупай водонагреватель. А если не будет холодной воды? Тогда в супермаркетах будут потирать руки. Как правило, накануне часа икс в ближайших магазинах расходятся все запасы питьевой и минеральной воды. Надо же что-то пить и на чем-то готовить завтраки, обеды и ужины. Хуже тем, кто «прохлопал» объявление на подъезде и обнаружил пропажу воды, придя вечером домой. Придется спасаться молоком, кефиром и покупать дорогую минералку в аптеке. Если, конечно, глава семейства не на колесах и не сгоняет в соседний округ ( отключают, как правило, целыми районами) за водой.
В этой ситуации предупрежден — значит, вооружен. И график отключения холодной воды 2019 в Иркутске по всем округам и районам от иркутского "Водоканала" вам в помощь. Запишите в блокнот или сделайте пометку в календаре. В нужный момент это поможет сориентироваться.
КОНКРЕТНО
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ИРКУТСКЕ ПО ВСЕМ ОКРУГАМ И РАЙОНАМ
МАЙ
С 22.00 23 мая по 20.00 25 мая 46 часов
Ленинский
В части Ленинского округа г. Иркутска:
микрорайоны Ново-Ленино,
станция Батарейная,
пос. Вересовка,
ул. Воинская площадка,
ул. Почтамтская,
ул. Красный путь.
В части Свердловского округа:
пос. Мельниково (Ракитная, Воронежская, Левый берег реки Каи, Чукотская, Набережная Иркута, Медведева, Еланская, Кряжева, Ереванская, Еловая,
Максимовская, Каи Набережная, Иркутный пер.,Иркутный пер. 3,4),
ул. Сергеева, З (часть объектов)
ИЮНЬ
13-15 июня, 42 часа
Октябрьский округ
В части Октябрьского округа в границах:
ул. Седова,
ул. Подгорная,
ул. 1-я Советская,
ул. Красноярская,
ул. Култукская,
левый берег реки Ушаковки,
микрорайон Солнечный,
ул. Верхняя Набережная,
ул. Кожова,
а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.
ИЮЛЬ
С 19.00 4 июля по 05.00 6 июля, 34 часа
Центр
Кировский район в границах:
ул. Кожова, правый берег реки Ангары, левый берег реки Ушаковки, ул. Красноярская, ул. Советская, ул. Байкальская, ул. Подгорная, ул. Тимирязева, ул. 3 Июля.
С 22.00 25 июля по 16.00 27 июля, 42 часа
В части Правобережного округа:
мкр. Тонкинский, мкр. Зелёный, мкр. Лесной, мкр. Искра
и в части Куйбышевского района, ограниченной улицами:
ул. Нестерова,
ул. Карбышева,
ул. Северная,
ул. Радищева,
ул. Кирпичная,
ул.З-я Огородняя,
ул. Хомутовская,
мкр. Топкинский,
ул. Качугская,
ул. Рабочего Штаба,
ул. Сурнова,
ул. Ангарская,
ул. Радищева,
ул. Щапова,
ул. Войкова
АВГУСТ
С 22.00 15 августа по 06.00 17 августа
Свердловский район:
м- оны Первомайский и Синюшина гора.
ИСТОЧНИК KP.RU