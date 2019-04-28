График отключения холодной воды 2019 в Иркутске по всем районам и округам

Скоро лето. Кроме всего прочего, эта фраза говорит о том, что начинается плановая подготовка к зиме. У коммунальных служб в запасе четыре теплых месяца, чтобы проверить, как работают все системы. А в случае необходимости провести ремонтные работы.

Для горожан же этот период связан с очередной, хотя и неизбежной головной болью. Отключают горячую воду? Кипяти ее в чайнике и мойся в пластиковом тазике ( самый распространенный и малобюджетный метод) или покупай водонагреватель. А если не будет холодной воды? Тогда в супермаркетах будут потирать руки. Как правило, накануне часа икс в ближайших магазинах расходятся все запасы питьевой и минеральной воды. Надо же что-то пить и на чем-то готовить завтраки, обеды и ужины. Хуже тем, кто «прохлопал» объявление на подъезде и обнаружил пропажу воды, придя вечером домой. Придется спасаться молоком, кефиром и покупать дорогую минералку в аптеке. Если, конечно, глава семейства не на колесах и не сгоняет в соседний округ ( отключают, как правило, целыми районами) за водой.

В этой ситуации предупрежден — значит, вооружен. И график отключения холодной воды 2019 в Иркутске по всем округам и районам от иркутского "Водоканала" вам в помощь. Запишите в блокнот или сделайте пометку в календаре. В нужный момент это поможет сориентироваться.

КОНКРЕТНО

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В ИРКУТСКЕ ПО ВСЕМ ОКРУГАМ И РАЙОНАМ

МАЙ

С 22.00 23 мая по 20.00 25 мая 46 часов

Ленинский

В части Ленинского округа г. Иркутска:

микрорайоны Ново-Ленино,

станция Батарейная,

пос. Вересовка,

ул. Воинская площадка,

ул. Почтамтская,

ул. Красный путь.

В части Свердловского округа:

пос. Мельниково (Ракитная, Воронежская, Левый берег реки Каи, Чукотская, Набережная Иркута, Медведева, Еланская, Кряжева, Ереванская, Еловая,

Максимовская, Каи Набережная, Иркутный пер.,Иркутный пер. 3,4),

ул. Сергеева, З (часть объектов)

ИЮНЬ

13-15 июня, 42 часа

Октябрьский округ

В части Октябрьского округа в границах:

ул. Седова,

ул. Подгорная,

ул. 1-я Советская,

ул. Красноярская,

ул. Култукская,

левый берег реки Ушаковки,

микрорайон Солнечный,

ул. Верхняя Набережная,

ул. Кожова,

а также поселки Дзержинск, Молодёжный, Светлый, ГринЛэнд и ЖК Morgan Six.

ИЮЛЬ

С 19.00 4 июля по 05.00 6 июля, 34 часа

Центр

Кировский район в границах:

ул. Кожова, правый берег реки Ангары, левый берег реки Ушаковки, ул. Красноярская, ул. Советская, ул. Байкальская, ул. Подгорная, ул. Тимирязева, ул. 3 Июля.

С 22.00 25 июля по 16.00 27 июля, 42 часа

В части Правобережного округа:

мкр. Тонкинский, мкр. Зелёный, мкр. Лесной, мкр. Искра

и в части Куйбышевского района, ограниченной улицами:

ул. Нестерова,

ул. Карбышева,

ул. Северная,

ул. Радищева,

ул. Кирпичная,

ул.З-я Огородняя,

ул. Хомутовская,

мкр. Топкинский,

ул. Качугская,

ул. Рабочего Штаба,

ул. Сурнова,

ул. Ангарская,

ул. Радищева,

ул. Щапова,

ул. Войкова

АВГУСТ

С 22.00 15 августа по 06.00 17 августа

Свердловский район:

м- оны Первомайский и Синюшина гора.