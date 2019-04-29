2019-04-29T10:45:58+03:00
Общество

ЗакСобранию Иркутской области 25 лет: история в фотографиях

Исторические моменты, которые попали в объективы репортеров [фоторепортаж]
Яна ЛИСИНА
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Председатели ЗакСобрания Иркутской области разных лет (слева направо): Геннадий Истомин, Виктор Боровский, Сергей Брилка, Сергей Сокол, Виктор Круглов, Иван Зелент. Фото: Лариса ФедороваПредседатели ЗакСобрания Иркутской области разных лет (слева направо): Геннадий Истомин, Виктор Боровский, Сергей Брилка, Сергей Сокол, Виктор Круглов, Иван Зелент. Фото: Лариса Федорова

История Законодательного Собрания Иркутской области богата и разнообразна. За четверть века во благо родного Приангарья удалось сделать многое. Депутаты принимали важные законы, отстаивали интересы людей, делали все, чтобы регион развивался, а людям здесь жилось комфортно. В 1994 году был образован первый созыв. Собранию выпала честь быть пионером регионального законотворчества, заложить фундамент - основать Устав области - своего рода региональную конституцию. Еще одна значимая «точка» отсчета – это объединение области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. В результате в 2008 году родился новый субъект Российской Федерации, единое политико-правовое и социально-экономическое пространство. Это было поистине историческое событие. История семи составов, интересные моменты, персоны и события – в нашем фоторепортаже. Еще больше из истории Законодательного Собрания Иркутской области в спецпроекте «КП».

Сергей Курилов, депутат Законодательного Собрания 2004-2008 гг., председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству (созыв 2008-2013 гг.). Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Сергей Курилов, депутат Законодательного Собрания 2004-2008 гг., председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству (созыв 2008-2013 гг.). Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Татьяна Юртаева, депутат Законодательного Собрания (созыв 2000-2004 гг.). Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Татьяна Юртаева, депутат Законодательного Собрания (созыв 2000-2004 гг.). Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области (созывы 2004-2008 гг., 2008-2013 гг.) Виктория Дворниченко и Наталья Протопопова. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области (созывы 2004-2008 гг., 2008-2013 гг.) Виктория Дворниченко и Наталья Протопопова. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Июль 2018 г. Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Июль 2018 г. Заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова и епископ Саянский и Нижнеудинский Алексий. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области (созыв 2013-2018 гг.): Павел Сумароков, председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, Геннадий Истомин. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области (созыв 2013-2018 гг.): Павел Сумароков, председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, Геннадий Истомин. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области (созыв 2008-2013 гг.): Сергей Курилов, Татьяна Семейкина и Андрей Чернышев. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Депутаты ЗакСобрания Иркутской области (созыв 2008-2013 гг.): Сергей Курилов, Татьяна Семейкина и Андрей Чернышев. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области (созыв 2013-2018 гг.): Андрей Лабыгин (в центре), Артем Лобков, Сергей Бренюк, Владимир Новожилов, Алексей Козюра. Фото: Лариса Федорова

Комитет по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области (созыв 2013-2018 гг.): Андрей Лабыгин (в центре), Артем Лобков, Сергей Бренюк, Владимир Новожилов, Алексей Козюра. Фото: Лариса Федорова

2017 год. Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области с работниками Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. Фото: Лариса Федорова

2017 год. Ирина Синцова, председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области с работниками Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина. Фото: Лариса Федорова

2006 г., председатель ЦИК РФ Александр Вешняков (в центре) на встрече с депутатами ЗС в рамках подготовки к референдуму по вопросу объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Фото: Андрей Федоров

2006 г., председатель ЦИК РФ Александр Вешняков (в центре) на встрече с депутатами ЗС в рамках подготовки к референдуму по вопросу объединения Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Фото: Андрей Федоров

2010 г., министр здравоохранения Иркутской области Гайдар Гайдаров, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и Виктория Дворниченко, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: Лариса Федорова

2010 г., министр здравоохранения Иркутской области Гайдар Гайдаров, губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев и Виктория Дворниченко, депутат Законодательного Собрания Иркутской области. Фото: Лариса Федорова

Созыв 2008-3013 гг.: Алексей Соболь, Людмила Берлина и Геннадий Нестерович. Фото: Лариса Федорова

Созыв 2008-3013 гг.: Алексей Соболь, Людмила Берлина и Геннадий Нестерович. Фото: Лариса Федорова

Созыв 2000-2004 гг.: председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Шишкин, депутат Илья Сумароков и руководитель аппарата Законодательного Собрания Андрей Лабыгин. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Созыв 2000-2004 гг.: председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Шишкин, депутат Илья Сумароков и руководитель аппарата Законодательного Собрания Андрей Лабыгин. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев (созыв 2008-2013 гг.) с первым губернатором Иркутской области Юрием Ножиковым. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

Председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области Тимур Сагдеев (созыв 2008-2013 гг.) с первым губернатором Иркутской области Юрием Ножиковым. Фото: архив Законодательного Собрания Иркутской области

2017 год, рабочая поездка в г. Черемхово: Сергей Магдалинов, Сергей Брилка, Артем Лобков, и Наталья Дикусарова с сотрудниками администрации г. Черемхово. Фото: Лариса Федорова

2017 год, рабочая поездка в г. Черемхово: Сергей Магдалинов, Сергей Брилка, Артем Лобков, и Наталья Дикусарова с сотрудниками администрации г. Черемхово. Фото: Лариса Федорова

Сентябрь 2012 г., церемония награждения Почетным знаком имени Ю. А. Ножикова «Признание»: председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Берлина и Михаил Грачёв, директор Лимнологического института СО РАН. Фото: Лариса Федорова

Сентябрь 2012 г., церемония награждения Почетным знаком имени Ю. А. Ножикова «Признание»: председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Берлина и Михаил Грачёв, директор Лимнологического института СО РАН. Фото: Лариса Федорова

В Кударейской начальной школе Эхирит-Булагатского района (созыв 2018-2023 гг.): Кузьма Алдаров, Сергей Сокол и Ирина Синцова. Фото: Лариса Федорова

В Кударейской начальной школе Эхирит-Булагатского района (созыв 2018-2023 гг.): Кузьма Алдаров, Сергей Сокол и Ирина Синцова. Фото: Лариса Федорова

ИСТОЧНИК KP.RU

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