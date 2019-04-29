ЗакСобранию Иркутской области 25 лет: история в фотографиях

Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность

Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»