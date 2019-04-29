На «Покровском погосте» хотят построить крематорий и колумбарий

Под Иркутском, за Пивоварихой, есть кладбище, которое создавали старообрядцы, и оно всегда в идеальном порядке. Здесь можно гулять, как по парку, и останавливаться у могил известных людей, которые внесли значимый вклад в развитие Иркутска и всей области.

На «Покровском погосте» похоронены первый всенародно избранный губернатор Приангарья Юрий Ножиков и его первый заместитель Владимир Яковенко, почетные граждане региона и города Юрий Ковалев, Павел Чекотов и другие.

На территории кладбища царят чистота и порядок. В том, почему этот погост разительно отличается от многих, особого секрета нет - круглосуточная охрана и ежедневные работы по благоустройству позволяют содержать это место тишины и покоя в наилучшем виде.

Но главное: «Покровский погост» принадлежит Православной старообрядческой общине во имя Покрова Божией Матери, и им управляют люди, которые свято чтят традиции, каноны и память предков.

В конце прошлого века руководитель старообрядческой общины добился выделения под Иркутском отдельного участка для погребения. Занимает он всего 4 гектара.

- Здесь не было ничего – грязь да мусор. Мы приехали с епископом, крестик деревянный поставили, отслужили службу, с этого все и началось, - вспоминает Иннокентий Поротов, староста Иркутской православной старообрядческой общины во имя Покрова Божией Матери.

Сейчас на входе на территорию погоста стоит часовня во имя Покрова Божией Матери. Рядом можно увидеть сохраненные камни церковных захоронений с территории Харлампиевского храма.

А вдали – обычное сельское кладбище, где до января 2018 года на благотворительных началах помогало общине следить за порядком и проводило захоронения ООО "Фирма Гранит-Ритуал" – организация, обслуживающая «Покровский погост».

Владимир Коренев, председатель Ушаковского сельского совета в 1990-2008 годах, рассказывает, какой беспредел творился на сельском кладбище в лихие 90-е, и как все изменилось с приходом старообрядцев.

- Все огородили, дорожки отсыпали, забетонировали, облицевали природным камнем. Никакого вандализма не стало, - говорит он.

Юрий Кустов, председатель Попечительского совета Иркутской православной старообрядческой общины, сейчас занимается вопросами возможности расширения именно «Покровского погоста», а также строительства в Иркутске храма во имя Покрова Божией Матери.

На встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко он представил проект расширения кладбища, которым предусмотрены аллеи Героев России и Социалистического труда, ветеранов, заслуженных врачей, учителей и работников культуры – всех, кто внес свой вклад в социально-экономическое развитие региона и страны. На территории погоста также предполагается строительство крематория и колумбария.

- Губернатор дал поручение заняться вопросами расширения погоста и поиском участка под строительство храма, - говорит Юрий Кустов. – В частности, уже рассматривается возможность возведения церкви на острове Юность.

- Главное, чтобы нам не мешали. Мы сами все сделаем, - отмечает староста старообрядческой общины Иннокентий Поротов. – Многие знают, что кладбище у нас хотели отобрать, были попытки рейдерского захвата, но на защиту встал Митрополит Корни лий — епископ Русской православной старообрядческой церкви. Больше 20 лет мы вкладываем деньги в благоустройство кладбища, никто не помогал, только пугали. Сейчас наше обращение по ситуации вокруг «Покровского погоста» направлено Михаилу Федотову, председателю Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Он взял его на рассмотрение. Обращение подписано президентом Фонда имени Юрия Ножикова, Заслуженным юристом РФ Юрием Куриным и председателем Попечительского совета Иркутской православной старообрядческой общины, Заслуженным строителем Юрием Кустовым.

В документе говорится, что более 20 лет назад силами местной старообрядческой общины численностью около 2,5 тыс. человек с привлечением ряда предприятий и общественных организаций кладбище было создано и приведено в образцовое состояние. Однако с лета 2017 года в нарушение законодательства, норм светской духовной этики в отношении руководителей, персонала кладбища и членов общины развернута настоящая борьба.

Пока обращения в разные инстанции рассматриваются, Иркутская старообрядческая община продолжает заниматься благоустройством «Покровского погоста» с помощью ООО "Фирма Гранит-Ритуал". И делает это с благословления владыки Силуяна, архиерея Русской православной старообрядческой церкви, епископа Новосибирского и всея Сибири.

ООО "Фирма Гранит-Ритуал" берет на себя полный комплекс услуг по погребению и может изготовить памятники любой сложности. Предоставляются услуги по регулярному уходу за могилами, за семейно-родовыми захоронениями, которые есть на «Покровском погосте».

Основные задачи ООО "Фирма Гранит-Ритуал" - открытое сотрудничество, сохранение и развитие культуры похорон, предоставление широкого ассортимента ритуальных товаров и принадлежностей.