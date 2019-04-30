2019-04-30T10:16:12+03:00
Происшествия

Нашел самородок — сдай его! В Бурятии возбудили уголовное дело на работника золотого прииска

Драгметалл весом в четыре кило оценили в сумму более 3 миллиона рублей
Олег ФЕДОРОВ
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Нашел самородок — сдай его! В Бурятии возбудили уголовное дело на работника золотого прииска.Нашел самородок — сдай его! В Бурятии возбудили уголовное дело на работника золотого прииска.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Бес попутал! Такая находка»...Так, наверное, объясняет следователям свой поступок приисковик из Северобайкальска. Пять лет назад, осенью 2013 года он, в буквальном смысле, напал на золотую жилу. В один из дней ему в руки приплыла настоящая удача – огромный самородок золота. Однако сообщать о находке он не стал, а решил припрятать кусок драгоценного металла подальше от чужих глаз.

Неподалеку в лесу золотодобытчик приметил подходящее место, где и зарыл свое сокровище. Шли годы, а он так и не решался забрать свою находку и уехать в другой город. Лишь иногда приходил к месту тайника и навещал «свою прелесть».

Сколько бы так продолжалось, неизвестно. Но в феврале 2019 года, пока счастливчик сидел на «золотой мине», на предприятие с очередной проверкой приехали сотрудники прокуратуры на транспорте. Внимательно изучив документацию о приеме-сдаче найденных драгоценных металлов, нашли несостыковки. Как раз в этот момент мужчину, когда он в очередной раз пришел «навестить» свой клад, заметили.

- В ходе обыска у него нашли золотой самородок весом 3,8 килограмма, - рассказали «Комсомольской правде» в Иркутске в Байкальской транспортной прокуратуре. – Прокурор признал законным возбуждение уголовного дела по статье «кража, совершенная в особо крупном размере.

Эксперты оценили находку в 3,1 миллиона рублей. За то, что мужчина решил утаить самородок, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей либо в размере его зарплаты за 5 лет с ограничением свободы до 2 лет. Сейчас расследование уголовного дела о четырехкилограммовом куске золота находится на контроле Байкальской транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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