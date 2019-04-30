2019-04-30T14:13:43+03:00
Происшествия

Надувной батут перевернуло порывом ветра в Иркутске: травмы получили дети 5 и 8 лет

Возбуждено уголовное дело
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Надувной батут перевернуло порывом ветра в Иркутске: травмы получили дети 5 и 8 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области.Надувной батут перевернуло порывом ветра в Иркутске: травмы получили дети 5 и 8 лет. Фото: СУ СК России по Иркутской области.
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Серьезными травмами обернулась игра на батуте для двух иркутских ребятишек. Днем, 28 апреля, надувной аттракцион, который установили на улице Баумана, перевернуло сильным порывом ветра. Двое детей, находящиеся на нем, упали и получили травмы. Так, 5-летнего мальчика доставили в больницу с открытым и закрытым переломом плечевой кости и предплечья. Позже за медицинской помощью в травмпункт обратилась и 8-летняя девочка.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Фото: СУ СК России по Иркутской области.

Следователи выяснили, что батут был плохо закреплен, поэтому его легко сорвало ветром. Кроме того, оказалось, что на земельном участке вообще не было каких-либо углублений или других устройств, приспособленных для удержания надувного аттракциона. Предприниматель же на допросе пояснил, что не обеспечил требования безопасности и не закрепил батут должным образом, из-за того, что ему срочно нужны были деньги.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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