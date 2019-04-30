Надувной батут перевернуло порывом ветра в Иркутске: травмы получили дети 5 и 8 лет
Серьезными травмами обернулась игра на батуте для двух иркутских ребятишек. Днем, 28 апреля, надувной аттракцион, который установили на улице Баумана, перевернуло сильным порывом ветра. Двое детей, находящиеся на нем, упали и получили травмы. Так, 5-летнего мальчика доставили в больницу с открытым и закрытым переломом плечевой кости и предплечья. Позже за медицинской помощью в травмпункт обратилась и 8-летняя девочка.
Фото: СУ СК России по Иркутской области.
Следователи выяснили, что батут был плохо закреплен, поэтому его легко сорвало ветром. Кроме того, оказалось, что на земельном участке вообще не было каких-либо углублений или других устройств, приспособленных для удержания надувного аттракциона. Предприниматель же на допросе пояснил, что не обеспечил требования безопасности и не закрепил батут должным образом, из-за того, что ему срочно нужны были деньги.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Максимальное наказание, которое грозит предпринимателю - лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU