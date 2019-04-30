Гири, покрышки и автомобили. Все это взлетает, поднимается вверх и перемещается в пространстве. И если резиновое колесо от трактора весит 80 килограммов, то внедорожник - более 2 тонн. И делают это не профессиональные спортсмены в удобных кроссовках и спортивных костюмах, а самые обычные пожарные, к тому же в полной выкладке, которая, к слову, весит 25 килограммов. Таким уже привычным способом, ведь проходят соревнования по пожарному кроссфиту в Иркутске с 2015 года, спасатели Иркутской области решили отметить свой профессиональный праздник, тем более в этом году круглая дата - 370 лет.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706255" frameborder="0"></iframe> Пожарный кроссфит 2019: В Иркутске прошли соревнования спасателей.ГУ МЧС по Иркутской области

Зрелище захватывает. В круге первом спасатели выполняют махи гири. Потом отжимаются на штанге и сразу же выжимают ее над головой. Задача - пройти все этапы, которых 11, как можно быстрее и качественнее. Поэтому последнее упражнение в этой серии – удары молотом по покрышке от трактора «Беларусь» спортсмены отрабатывают с особым чувством. Ух! Справились.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Каждый участник сегодня - победитель, -подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области. - Эти ребята совершили главную победу – победу над собой. Им нет равных в силе и выносливости. Они сегодня еще раз доказали, что пожарный – это не просто профессия, а призвание, которое по плечу только сильным духом и телом.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 11 утра 30 апреля на площади перед дворцом спорта «Труд» 17 лучших мужских пожарных команд Иркутской области состязались за право называться лучшими спасателями. Но не только на них пришли посмотреть горожане, нынче в соревнованиях принимают участие и четыре женских команды сотрудниц МЧС. Вышли на полосу препятствий и четыре детские команды. Эти ребята, помимо обычных уроков, несколько раз в неделю занимаются военной подготовкой.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победители — все. А кто же конкретно? Лучший результат показал, как и полагается, пожарный спецназ - бойцы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области. Среди женских команд первое место по праву заслужили сотрудницы Главного управления.