2019-04-30T14:48:10+03:00
Общество

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей

Турнир приурочили к 370-летию пожарной охраны [фото, видео]
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Гири, покрышки и автомобили. Все это взлетает, поднимается вверх и перемещается в пространстве. И если резиновое колесо от трактора весит 80 килограммов, то внедорожник - более 2 тонн. И делают это не профессиональные спортсмены в удобных кроссовках и спортивных костюмах, а самые обычные пожарные, к тому же в полной выкладке, которая, к слову, весит 25 килограммов. Таким уже привычным способом, ведь проходят соревнования по пожарному кроссфиту в Иркутске с 2015 года, спасатели Иркутской области решили отметить свой профессиональный праздник, тем более в этом году круглая дата - 370 лет.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: В Иркутске прошли соревнования спасателей.ГУ МЧС по Иркутской области

Зрелище захватывает. В круге первом спасатели выполняют махи гири. Потом отжимаются на штанге и сразу же выжимают ее над головой. Задача - пройти все этапы, которых 11, как можно быстрее и качественнее. Поэтому последнее упражнение в этой серии – удары молотом по покрышке от трактора «Беларусь» спортсмены отрабатывают с особым чувством. Ух! Справились.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

-Каждый участник сегодня - победитель, -подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области. - Эти ребята совершили главную победу – победу над собой. Им нет равных в силе и выносливости. Они сегодня еще раз доказали, что пожарный – это не просто профессия, а призвание, которое по плечу только сильным духом и телом.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 11 утра 30 апреля на площади перед дворцом спорта «Труд» 17 лучших мужских пожарных команд Иркутской области состязались за право называться лучшими спасателями. Но не только на них пришли посмотреть горожане, нынче в соревнованиях принимают участие и четыре женских команды сотрудниц МЧС. Вышли на полосу препятствий и четыре детские команды. Эти ребята, помимо обычных уроков, несколько раз в неделю занимаются военной подготовкой.

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарный кроссфит 2019: в Иркутске прошли соревнования спасателей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победители — все. А кто же конкретно? Лучший результат показал, как и полагается, пожарный спецназ - бойцы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Иркутской области. Среди женских команд первое место по праву заслужили сотрудницы Главного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Братском районе без вести пропал мужчина
Почти две тысячи нелегальных рыболовных сетей изъяли в Иркутской области
Внимание автомобилистам: на федеральной трассе "Сибирь" под Нижнеудинском начался капитальный ремонт
Меры поддержки бизнеса обсудил спикер ЗС Сергей Сокол на встрече с предпринимателями
Водителя мусоровоза, выехавшего на тротуар и не пропустившего пешеходов с коляской, поймали в Иркутске
В 2019 году в Ангарске появится городская набережная
Пожар в Иркутске: на улице Трактовая горит склад пиломатериалов
Обманул 26 человек: в Иркутске директор потребительского кооператива похитил более 10 миллионов рублей
8 мая купите «КП» ежедневку и получите в подарок патриотическую наклейку
Подпольное казино закрыли в Ангарске
«Байкал-Энергию» покинул трехкратный чемпион мира Алексей Чижов
Еще пять лесных пожаров потушили в Иркутской области
280 тысяч рублей долгов и кредитов по ЖКХ оплатил житель Иркутской области
Алексей Соболь: региональный ИТ-бизнес нуждается в поддержке
Иркутянка стала чемпионкой Европы по ушу
Эвакуировали 56 детей: по факту пожара в детском доме Шелехова проводится проверка
Ненастоящий клад: иркутянка купила поддельные старинные монеты за 120 000 рублей
Кубок Европы по дзюдо в Германии: Андрей Долгов из Иркутской области завоевал бронзу
Артём Черноусов из Иркутска завоевал еще одну медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе
Прогноз погоды в Иркутске: 30 апреля без осадков
Областной форум «Братск молодежный» прошел в северной столице региона
В Иркутске прошел турнир по боксу памяти Аркадия Кривошеева
Сергей Серебренников: Братск развивается ускоренными темпами во всех сферах городской жизни