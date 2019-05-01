1 мая 2019 в Иркутске: на митинг пришли почти 4 тысячи человек

Ура! Первомай! В Иркутске прошла традиционная демонстрация в честь международного дня солидарности всех трудящихся. И хотя времена изменились, традиция чествовать работающего человека осталась. К тому же, для многих это еще и праздник весны, да и просто повод встретится со старыми друзьями.

Для многих пришедших, 1 мая это еще один повод вспомнить молодость.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Для меня 1 мая это повод вспомнить молодость, - рассказывает участница шествия Людмила. – Каждый год, как в первый раз иду в колонне, волнуюсь.

Горожане собрались на площади у стадиона «Труд». Многие пришли не только с плакатами и флагами, но и привели с собой детей. Так что мероприятие выдалось не только социальным, но и семейным. Стоит отметить, что «небесная канцелярия» не подвела. И будто по заказу, стояла ясная теплая погода. Поэтому неудивительно, что отметить 1 мая пришли около 4 тысяч иркутян.

На радость собравшимся, стояла ясная и солнечная погода.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как прозвучали лозунги, митингующие выстроились в колонну, которую возглавил оркестр. Под аккомпанемент музыки, все дружно двинулись по улице Ленина. Не обошлось и без громогласного «Ура», которое прокатывалось от начала и до конца колонны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706379" frameborder="0"></iframe> 1 мая 2019 в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а завершилось все у мемориального комплекса «Вечный огонь», где иркутяне возложили цветы в память о земляках, павших в боях Великой отечественной войны. После чего всех собравшихся пригласили на праздничный концерт у памятника основателю Иркутска Якова Пахабова.

Праздничная колонна прошла от стадиона «Труд» до мемориала «Вечный огонь».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие пришли с детьми.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не обошлось и без молодежи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце пути, те, кто пришел с цветами, возложили их у мемориала «Вечный огонь».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА