Очевидцы пожара в ТЦ Сильвер Молл в Иркутске: "Все подумали, что тревога учебная"

В 12.19 в ГУ МЧС региона поступило сообщение: горит крупный торговый центр на улице Сергеева. Около двух тысяч посетителей и персонал были эвакуированы из здания. На место выехали корреспонденты "КП", смотрите видео пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске.

-Мы услышали тревогу, когда работали в бутике, - рассказывают продавцы корреспонденту "Комсомольской правды" в Иркутске. - Паники никакой не было, все спускались по лестницам, шутили, смеялись. Думали, тревога учебная. А когда вышли на улицу, тогда уже поняли, что все серьезно - увидели клубы черного дыма. Видимо, очаг огня находился неподалеку от нас, в соседнем магазине.

Люди не расходились. Многие делали фото и видео пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706484" frameborder="0"></iframe> В Иркутске произошел пожар в торговом центре "Сильвер Молл".

-В 12.44 пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Огнем повреждена кровля здания. - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. В тушении пожара были задействованы 17 единиц техники. В настоящее время пожарными проводится проверка всех помещений. Погибших и пострадавших нет.