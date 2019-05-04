2019-05-04T07:30:59+03:00
Общество

Медведь вышел из леса к нефтяному месторождению в Иркутской области и погонял вахтовиков

Никто из рабочих не пострадал [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Медведь вышел из леса к нефтяному месторождению в Иркутской области и погонял вахтовиков. Фото: "Усть-Кут24"Медведь вышел из леса к нефтяному месторождению в Иркутской области и погонял вахтовиков. Фото: "Усть-Кут24"
Изменить размер текста:

Покинуть свои рабочие места и спасаться бегством пришлось сотрудникам одной из нефтяных компаний Иркутской области из-за вышедшего к месторождению медведя.

Как косолапый хищник, движется на работников, попало на камеры наружного наблюдения. На кадрах, выложенных в группе "Инцидент Иркутск" в соцсетях, видно, как Топтыгин, выйдя из леса, медленно шагает по снегу, а затем, судя по всему заметив людей, начинает бежать в их сторону. Вовремя заметили зверя и сами рабочие. Один из вахтовиков, забыв про все, убегает без оглядки. К счастью, медведь не жалует вступать в погоню, а резко разворачивается и вприпрыжку возвращается в лес. Больше на месторождении зверь, который, скорее всего, после спячки, начал бродить в поисках пищи, не появлялся.

Вахтовикам пришлось спасаться бегством. Фото: "Усть-Кут24"

Вахтовикам пришлось спасаться бегством. Фото: "Усть-Кут24"

Напомним, в этом году из-за малоснежной зимы в Приангарье, медведи проснулись на две недели раньше обычного. Так, в южной части Прибайкальского национального парка следы зверя были замечены еще 24 марта. Специалисты отмечают, что первыми всегда просыпаются одиночные взрослые самцы, самки с медвежатами выходят из берлог на месяц позже. Первые несколько дней проснувшийся медведь проводит возле берлоги: лежит, греясь на весеннем солнце, пьёт талую воду. Питается совсем мало. В основном ест малосъедобную пищу — мох с побегами брусники, гнилушки пней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Разбирал по бревнышку: житель Бурятии украл у соседки сруб деревянного дома
Уехал помогать другу и не вернулся: 35-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
За сутки мошенники обманули шесть доверчивых жителей Иркутской области
В Иркутске 4 мая откроют мотосезон, состоится театральная премьера и не только
На Иркутском водохранилище затонули два судна
Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию пройдут 18 мая в Иркутске
Школьник, пропавший в Ангарске, найден
Люди не могли выйти из квартир из-за огня и дыма: пожарные спасли 30 человек в Иркутске
Многодневная велогонка ко Дню Победы стартует 4 мая под Иркутском
Прогноз погоды в Иркутске: 3 мая пойдет мокрый снег
В Иркутской области рабочий лишился руки, после того как по ней проехал погрузчик
Установлена причина пожара в ТРЦ Сильвер Молл: на крыше загорелись нефтепродукты
Спал укрывшись ветками: подросток в Иркутской области заблудился и провел в лесу ночь
Иркутянин — победитель первенства России по смешанному единоборству ММА
13-летний школьник из Ангарска пропал в Иркутской области
Гигантская пробка в Иркутске образовалась у ТРЦ "Модный квартал" , возле которого сгорел дом
Причины пожара в ТРЦ "Сильвер Молл" в Иркутске еще не названы, но очевидцы утверждают: огонь начался в чайхане
ДТП на пешеходном переходе: в Тулуне ВАЗ сбил женщину
Всегда на связи: 92% иркутян "сидят" в соцсетях и читают новости на сайтах даже на работе
Шашлыки под запретом: ежедневно более тысячи человек патрулируют леса в Иркутской области
Мошенниц, укравших у пенсионеров около 1,5 миллиона рублей, осудили в Иркутске
Двух грабителей, избивших и обокравших мужчину, задержали в Ангарске
Пожар под Иркутском: два жилых дома тушат в деревне Олха
Наноматериалы, телескопы и космическая погода: проекты иркутских ученых получили гранты Президента России
Изъяли трактор и бензопилу: в Бурятии поймали еще одного черного лесоруба
Вора, укравшего банковскую карту из комнаты в санатории, поймали в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 1 мая до +26