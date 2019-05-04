Медведь вышел из леса к нефтяному месторождению в Иркутской области и погонял вахтовиков

Покинуть свои рабочие места и спасаться бегством пришлось сотрудникам одной из нефтяных компаний Иркутской области из-за вышедшего к месторождению медведя.

Как косолапый хищник, движется на работников, попало на камеры наружного наблюдения. На кадрах, выложенных в группе "Инцидент Иркутск" в соцсетях, видно, как Топтыгин, выйдя из леса, медленно шагает по снегу, а затем, судя по всему заметив людей, начинает бежать в их сторону. Вовремя заметили зверя и сами рабочие. Один из вахтовиков, забыв про все, убегает без оглядки. К счастью, медведь не жалует вступать в погоню, а резко разворачивается и вприпрыжку возвращается в лес. Больше на месторождении зверь, который, скорее всего, после спячки, начал бродить в поисках пищи, не появлялся.

Вахтовикам пришлось спасаться бегством. Фото: "Усть-Кут24"

Напомним, в этом году из-за малоснежной зимы в Приангарье, медведи проснулись на две недели раньше обычного. Так, в южной части Прибайкальского национального парка следы зверя были замечены еще 24 марта. Специалисты отмечают, что первыми всегда просыпаются одиночные взрослые самцы, самки с медвежатами выходят из берлог на месяц позже. Первые несколько дней проснувшийся медведь проводит возле берлоги: лежит, греясь на весеннем солнце, пьёт талую воду. Питается совсем мало. В основном ест малосъедобную пищу — мох с побегами брусники, гнилушки пней.