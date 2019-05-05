2019-05-05T07:03:03+03:00
Происшествия

Счастливое спасение на Ангаре: пятерых человек вытащил из воды конструктор аэролодок

Если бы Леониду Телегину не позвонили с просьбой о помощи — не миновать большой беды
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Пятерых человек, перевернувшихся на моторке на Ангаре, спас конструктор аэролодок. Фото: Эльдар Файзулин.Пятерых человек, перевернувшихся на моторке на Ангаре, спас конструктор аэролодок. Фото: Эльдар Файзулин.
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Накануне в районе Теплых озер Иркутской ГЭС на Ангаре опрокинулась моторная лодка, в которой находилось 6 человек – трое женщин и трое мужчин. Шансов спастись у них не было никаких — до берега метров 150, спасательных жилетов нет, вода ледяная. Люди на берегу позвонили в МЧС, но спасателям, чтобы приехать, нужно время. Спас терпящих бедствие случай. И находчивость 22-летнего иркутского рыбака Эльдара Файзулина.

-Сегодня спасли тонущих людей, - рассказывает он, - Были на городском водоеме, испытывал новую палку, фотал приманки, пытался поймать окуней. Но подъехали к водоему, увидели .. тонут люди! Они перевернулись на лодке, кружились и перевернулись.. Тогда мы с товарищем сообразили и решили позвонить на форелевую ферму, которая была рядом и попросить их о помощи.

На форелевом острове после тревожного звонка парней мгновенно набрали номер известного в Иркутске парапланериста и конструктора суперскоростных аэролодок Леонида Телегина. С его изобретением, которое летит над водой со скоростью больше 100 километров в час, не способна соперничать ни одна моторка. По счастью, тот был неподалеку.

-Мужчине удалось спасти пятерых человек, - сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области. - Он перевез их на берег и вызвал спасателей. Все спасенные были госпитализированы.

- Побольше бы таких неравнодушных людей, как Эльдар!, - комментируют ЧП на ферме. - Спасибо Вам за добрые слова, но основная благодарность нашему хорошему другу Леониду Телегину. Именно он оказался ближе и мобильнее всех в данной ситуации и смог оперативно среагировать на нашу просьбу.

Поиски ещё одного человека были организованы сразу же. Акваторию обследовали водолазы областной Пожарно-спасательной службы, в 150 метрах от берега на глубине 3 метров ими была обнаружена затонувшая лодка. Увы, найти человека живым, скорее всего, не удастся. По словам очевидцев, в панике, еще до того, как пришла аэролодка, он поплыл в обратную сторону и ушел на дно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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