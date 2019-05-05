2019-05-05T15:59:58+03:00
Общество

Реконструкция сражений Великой Отечественной в Иркутске: как собаки воевали вместе с людьми

Псы отыскивали вражеские мины, подрывали танки, пускали под откос вражеские поезда [фоторепортаж]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Реконструкция сражений Великой Отечественной в Иркутске: как собаки воевали вместе с людьми.Реконструкция сражений Великой Отечественной в Иркутске: как собаки воевали вместе с людьми.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Служебные собаки на фронте были саперами, минерами, связистами. Их обучали обезвреживать диверсантов и вытаскивать с поля боя раненых солдат. По официальным данным, в годы войны в армию было "призвано" более 60 тысяч псов. У них, как и у кинологов, на фронте был свой подвиг, о котором, впрочем, не так много известно. Те, кто вырос в Советском Союзе, назовут два фильма про "военных" четвероногих - пограничников. "Ко мне, Мухтар!" и "Пограничный пес Алый". Совсем недавно увидел свет белорусский фильм "Пес Рыжий", посвященный войне и фронту, но его немногие успели посмотреть.

В иркутском питомнике "К 9" накануне празднования 74 -ой годовщины победы нашего народа в Великой отечественной войне показали реконструкцию сражений с участием четвероногих друзей.

Кроме реконструкции, многочисленных гостей ждали конные выступления, полевая кухня с "той самой" тюрей и гречневой кашей, катание на тачанке с настоящим пулеметом, военной технике и лошадях.

Отбиться от хорошо подготовленной служебной собаки практически нереально. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отбиться от хорошо подготовленной служебной собаки практически нереально.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военные кинологи при необходимости брали в руки оружие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Военные кинологи при необходимости брали в руки оружие.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

...и ездили на мотоцикле. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

...и ездили на мотоцикле.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Они были солдатами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Они были солдатами.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И защищали Родину. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И защищали Родину.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выносили раненых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выносили раненых.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выносили раненых. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выносили раненых.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вступали в бой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вступали в бой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вступали в бой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И вступали в бой.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и сейчас -там, где это потребуется. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как и сейчас -там, где это потребуется.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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