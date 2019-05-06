Иркутская авиакомпания «ИрАэро» не будет приостанавливать полеты Sukhoi SuperJet 100 после авиакатастрофы в Шереметьеве

Вся страна скорбит по жертвам авиакатастрофы, которая произошла в московском аэропорту «Шереметьево», где 5 мая после жесткой посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Напомним, лайнер вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета экстренно вернулся из-за возгорания и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета», баки которого были полностью наполнены горючим, загорелись двигатели. На борту находились 78 пассажиров, 41 из них погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

Сейчас специалисты выдвигают несколько версий случившегося. По предварительным данным, самолету пришлось вернуться после удара молнии, который привел к отказу автоматики. Кстати, многие задаются вопросом: прекратят ли на время выяснения причин трагедии, полеты самолетов Sukhoi SuperJet 100. Так, иркутская авиакомпания «ИрАэро», в парке которой девять лайнеров SSJ-100, уже сделала заявление, что не намерена приостанавливать полеты ни одного из них.

Горящий самолет в аэропорту "Шереметьево". Фото: REUTERS

- Полеты продолжаются в штатном режиме, - прокомментировали «Комсомольской правде» в Иркутске в пресс-службе «ИрАэро». – Мы не считаем, что причиной авиакатастрофы в Шереметьеве мог стать технический сбой самолета. Возможно, действительно роль сыграл какой-то внешний фактор. В то же время, мы тщательно изучим все данные комиссии, расследующей трагедию с рейсом Москва-Мурманск.

В иркутской авиакомпании также отмечают, что за четыре года полетов, ни на одном из девяти лайнеров Sukhoi Superjet 100, ни разу не возникало нештатных ситуаций или технических сбоев.

- Самолеты этой модели показали себя очень надежными, - продолжают в пресс-службе «ИрАэро». – Кстати, сейчас они летают из Иркутска не только по Сибири (Красноярск) и Дальнему Востоку (Благовещенск, Хабаровск), но и в Китай.

Добавим, что расследованием причин авиакатастрофы занялся следственный комитет России. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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