2019-05-06T14:38:14+03:00
Общество

Более 500 жителей Приангарья пострадали от клещей за майские праздники

Одного человека госпитализировали с подозрением на энцефалит.
Олег ФЕДОРОВ
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Более 500 жителей Приангарья пострадали от клещей за майские праздники.Более 500 жителей Приангарья пострадали от клещей за майские праздники.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Традиционно майские праздники многие из нас проводят за городом. Если не удается выбраться на природу, то идем в парки и скверы. Увы, но отдых на свежем воздухе, порой, омрачается… клещами. Кровососы не дремлют, их сезон охоты – в самом разгаре!

- За первую праздничную неделю мая в больницы области обратился 551 человек, из 462 – жители Иркутска, - рассказали «Комсомолке» в региональном Управлении Роспотребнадзора. - Одного пострадавшешл госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит и еще одного с подозрением на боррелиоз. Всего же количество всех «укушенных» приближается к отметке в тысячу человек.

Как всегда больше всего случаев эпидемиологи регистрируют в Иркутском, Ольхонском и Шелеховским районах. Во-первых, эти территории очень большие по площади, а, во-вторых, здесь расположено много садоводств и мест отдыха.

Правда, специалисты спешат успокоить. Да, клещей достаточно, но статистика гласит, что обращений по поводу укусов на 33% меньше, чем за такой же период прошлого года. А еще никто не отменял полезных рекомендаций. Если едите на дачу, то хорошо бы перед тем, как устраивать пикник, убрать прошлогоднюю листву, высокую траву и мусор. Делать это нужно в перчатках, брюки лучше заправлять в сапоги или носки, не лишним будет использовать репеллента против клещей. А после каждого похода на природу, тщательно осматривайте себя и своих попутчиков, в том числе животных, если их брали на прогулку – собак, кошек.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться?

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций с 1 мая по 15 июня работает ежедневно, без выходных, с 8.00 по 21.00.

Иркутск, улица Карла Маркса, 3.

Кроме того, в Роспотребнадзоре работает горячая линия:

- В выходные и праздничные дни с 9.00 по 15.00 часов

- В рабочие дни с 9.00 по 16.00 часов

Единый консультационный центр Роспотребнадзора работает круглосуточно

ИСТОЧНИК KP.RU

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