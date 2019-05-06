2019-05-06T15:54:52+03:00
Происшествия

«Говорил, вернется через 3 дня, ко дню рождения сына»: родные вспоминают погибшего пассажира рейса «Москва-Мурманск»

По словам родственники и коллег, Виталий Вельмякин был, что называется, настоящий мужик — прямой и честный [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Говорил, вернется через 3 дня, ко дню рождения сына»: родные вспоминают погибшего пассажира рейса «Москва-Мурманск». Фото: соцсети.«Говорил, вернется через 3 дня, ко дню рождения сына»: родные вспоминают погибшего пассажира рейса «Москва-Мурманск». Фото: соцсети.
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Почти сутки прошли с момента, когда вся страна узнала о трагедии в аэропорту Шереметьево. Каждый час приносил все более страшные вести о числе погибших пассажиров, скорбь родным и близким, которые до последнего верили, что их любимые выживут в жуткой катастрофе. И огненного капкана не смог выбраться 41 человек...Среди погибших на рейсе «Москва-Мурманск» 5 мая 2019 -и Виталий Вельмякин.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

«Работяга с детства…» Так говорят о нем родные. Подняться на борт воздушного судна в тот роковой день Виталию пришлось по работе. Мужчина занимал руководящую должность в крупном холдинге в Мурманской области. Хорошая работа и любящая семья, что еще нужно для счастья человеку? Вот и у Виталия все это было. Улетать из столицы ему не хотелось, ведь близился день рождения сына, но все-таки пришлось взять билет, чтобы слетать в Мурманск по делам фирмы.

Говорил, вернется через три дня в Москву, как раз на праздник - мальчишке исполнится 17 лет, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» дядя Виталия Иван Вельмякин. – Он был примером парню, открытый и прямой – настоящий мужчина... Для нас всех его гибель - это большой удар. Каждый по-своему держится…

Как и родные, в случившееся не могут поверить и коллеги Виталия. Кажется, вот-вот он зайдет в кабинет, всех приободрит, перекинется с каждым парой фраз, узнает, как жизнь...

- Он всегда улыбался и здоровался, настоящий мужик был и хороший семьянин, до сих пор все в шоке, - признается одна из бывших сотрудниц фирмы Людмила. – Обидно.

По данным Следственного комитета, на борту рейса «Москва – Мурманск», находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. В живых остались 37 человек. 6 из них все еще остаются под наблюдением медиков. По предварительной версии, причиной катастрофы могло стать попадание молнии и последующий отказ электроники.

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Скворцова о выживших в загоревшемся самолете в Шереметьево: Госпитализировано 6 раненых, у них ожоги и отравление продуктами горения. Также она рассказала, что "скорые" приехали быстро на место ЧП. (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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