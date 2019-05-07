2019-05-07T11:36:59+03:00
Общество

Выпускники сельской школы Приангарья чуть не остались без аттестатов из-за липовых пятерок

Правда вскрылась после того, как региональный рособорнадзор проверил реальные знания
Олег ФЕДОРОВ
Поделиться:
Выпускники сельской школы Приангарья чуть не остались без аттестатов из-за липовых пятерок.Выпускники сельской школы Приангарья чуть не остались без аттестатов из-за липовых пятерок.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Оценки «4» и «5» красовались на радость родителям в дневниках многих учеников Лермонтовской средней школы поселка Куйтуна. Но, оказалось, хорошистами и отличниками большинство из них были лишь формально. Реальные-то знания отсутствовали. Это подтвердила комиссия служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, которая неожиданно выбрала учреждение для проверки в ноябре 2018-го года.

- Половина 4-классников не смогли справиться с заданием по русскому языку, - рассказывает руководитель регионального ведомства Наталья Краснова. – Кроме того, 90% учащихся 7 классов не осилили тесты по математике. Также выяснилось, что контрольные здесь не проводили в течение последних двух лет ни разу.

Нарушения серьезные. И вполне справедливые, ведь ребятишкам еще поступать куда-то надо. А как быть, если знания нулевые? Рособр вынес вердикт: срочно исправить ситуацию. Иначе выпускники не получат аттестаты. На все про все школе дали четыре месяца… Однако в феврале 2019-го повторная проверка подтвердила прошлые плачевные результаты. Ученики с 4 по 9 классы не справлялись с тестами, причем это были не олимпиадные задания, вполне обычные, по стандарту. Более того, специалисты выявили и еще один минус – дети часто прогуливали уроки, пропусков по неуважительной причине хоть отбавляй!

Но самое занятное в отрицательном смысле, естественно, что в районном управлении образования по документам все было тоже отлично. Из их отчетов следовало, что до 85% учеников справили с заданиями и получили оценку «удовлетворительно». Выходит, завышали? Это послужило к проверке и местных чиновников.

- Были выявлены нарушения в работе директора школы и начальника местного управления образования, - поясняют «КП» в прокуратуре Иркутской области. – Они не осуществляли должного контроля.

В итоге школе дали еще один шанс реабилитироваться. До 27 августа 2019 году в образовательном учреждении должны устранить все нарушения. Наконец, это решение заставило педагогов более тщательно заниматься с детьми. Они стали проводить дополнительные уроки и сумели-таки подтянуть знания сельских ребятишек до должного уровня. 30 апреля школьников снова проверили, с тестами они справились достойно. Так, 2 мая школа вновь получила право на выдачу аттестатов. Выпускники не останутся без долгожданных корочек.

Кстати, кроме этой школы еще в четырех учебных заведений Приангарья также по факту были у детей нулевые знания. Всю весну с ними занимались учителя, и повторные тесты показали хорошие результаты. Подобные проверки в регионе продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Она работает, в квартире чисто": девочку из Самарской области все еще могут вернуть матери, которую обвиняют в жестоком обращении с ребенком
Волонтеры рассказали, что сейчас их не пускают к малышке в детский дом - мать подписала отказ, судьбу девушки будут решать органы опеки и попечительства
«Она кричала, что я якобы пьяный, пошел в магазин за «алкашкой»!»: суд допросил полицейского по делу о «собаке без намордника»
В Новосибирске судят супругов, которые в новогодние праздники подрались с участковым. Лейтенант Будуква впервые в присутствии прессы озвучил свою версию событий
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с западноевропейцами, китайцами, американцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
Еще одной школе запретили выдавать аттестаты в Иркутской области
Ложный заказ: мошенники обманули управляющего ангарской сауны на 66 тысяч рублей
В Братске размещают памятные таблички на домах участников войны
С 1 сентября 2019 года в каждой группе детсадов Иркутской области будет по два педагога
В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске
Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве
Союз «ТПП ВС» проводит анализ законов, регулирующих предпринимательскую деятельность
Жительница Бурятии взыскала моральный ущерб с фирмы безалкогольных напитков
Встали на защиту сел от огня: особый отряд МЧС отправили в Тайшетский район
«Байкал-Энергию» покинул полузащитник Петр Захаров
День Победы в Иркутске: общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи
Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 мая
Выставка «Живем и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске