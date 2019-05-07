Выпускники сельской школы Приангарья чуть не остались без аттестатов из-за липовых пятерок

Оценки «4» и «5» красовались на радость родителям в дневниках многих учеников Лермонтовской средней школы поселка Куйтуна. Но, оказалось, хорошистами и отличниками большинство из них были лишь формально. Реальные-то знания отсутствовали. Это подтвердила комиссия служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, которая неожиданно выбрала учреждение для проверки в ноябре 2018-го года.

- Половина 4-классников не смогли справиться с заданием по русскому языку, - рассказывает руководитель регионального ведомства Наталья Краснова. – Кроме того, 90% учащихся 7 классов не осилили тесты по математике. Также выяснилось, что контрольные здесь не проводили в течение последних двух лет ни разу.

Нарушения серьезные. И вполне справедливые, ведь ребятишкам еще поступать куда-то надо. А как быть, если знания нулевые? Рособр вынес вердикт: срочно исправить ситуацию. Иначе выпускники не получат аттестаты. На все про все школе дали четыре месяца… Однако в феврале 2019-го повторная проверка подтвердила прошлые плачевные результаты. Ученики с 4 по 9 классы не справлялись с тестами, причем это были не олимпиадные задания, вполне обычные, по стандарту. Более того, специалисты выявили и еще один минус – дети часто прогуливали уроки, пропусков по неуважительной причине хоть отбавляй!

Но самое занятное в отрицательном смысле, естественно, что в районном управлении образования по документам все было тоже отлично. Из их отчетов следовало, что до 85% учеников справили с заданиями и получили оценку «удовлетворительно». Выходит, завышали? Это послужило к проверке и местных чиновников.

- Были выявлены нарушения в работе директора школы и начальника местного управления образования, - поясняют «КП» в прокуратуре Иркутской области. – Они не осуществляли должного контроля.

В итоге школе дали еще один шанс реабилитироваться. До 27 августа 2019 году в образовательном учреждении должны устранить все нарушения. Наконец, это решение заставило педагогов более тщательно заниматься с детьми. Они стали проводить дополнительные уроки и сумели-таки подтянуть знания сельских ребятишек до должного уровня. 30 апреля школьников снова проверили, с тестами они справились достойно. Так, 2 мая школа вновь получила право на выдачу аттестатов. Выпускники не останутся без долгожданных корочек.

Кстати, кроме этой школы еще в четырех учебных заведений Приангарья также по факту были у детей нулевые знания. Всю весну с ними занимались учителя, и повторные тесты показали хорошие результаты. Подобные проверки в регионе продолжатся.