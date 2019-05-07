Отправились в путешествие с картами и глобусом: троих пропавших школьников сутки искали в Бурятии

Традицию советских школьников ходить в турпоходы решили возобновить трое школьников из Улан-Удэ. Закадычные приятели (всем им по 13 лет), кажется, выпали из реальности. С собой они взяли не запас провизии, а… лишь глобусы и карты. В лес решили пойти сразу после майских праздников и держали приключение в тайне как от учителей своей школы-интерната, так и от родителей.

Тревогу забили, когда ребята вечером не вернулись в комнаты. А уже через несколько часов их начали искать. Полицейские изучали записи с камер видеонаблюдения, волонтеры разместили ориентировки на мальчишек в Интернете. Все вместе прочесывали улицы, пригородные леса… Рано утром искателей романтики заметили очевидцы. Подростки были на станции Девизионная, в нескольких километрах от интерната. Здесь они нашли временный приют в местной котельной.

- Когда за ними приехали родители, мальчики признались, что отправились в пеший поход, насмотревшись в Интернете документальных фильмов про выживание в дикой природе, - рассказывают "Комсомольской правде" в Иркутске волонтеры отряда имени Дамира Сагдеева. – Но успели пройти всего несколько станций.

Если точнее, школьники протопали около 7,5 км. Хотя планы у них были куда серьезнее: пешком они планировали добраться до Байкала (!), где и хотели проверить свои силы для выживания в трудных условиях. К экспедиции подготовились основательно. Туристических рюкзаков у них, конечно, не было, поэтому они повытаскивали из своих школьных ранцев учебники с тетрадками и понабивали их теплыми вещами и походными котелками с едой. Заблудиться в планы ребят также не входило. Вместо компаса они прихватили карту местности, атлас и даже глобус. Правда, с ночевками парни просчитались: палаток и спальных мешков с собой не взяли.

- Все трое детей из благополучных семей, учатся хорошо, - уточнили в ГУ МВД России по Бурятии. - Ранее никогда не терялись. Сейчас с ними проводят профилактические беседы.

Потянет ли после этого юных искателей приключений в новые походы, известно лишь им самим. Но ясно одно: для удачной экспедиции им нужно будет подрасти, пересмотреть еще кучу документальных фильмов и, конечно, приобрести снаряжение настоящего туриста.