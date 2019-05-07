Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» затруднено из-за лесных пожаров под Иркутском

В Иркутской области продолжается сезон лесных пожаров. Из-за усиления ветра в Приангарье резко увеличилось число очагов. Один из них находится между Иркутском и Ангарском вблизи федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/707278" frameborder="0"></iframe> Горят леса возле федеральной трассы Р-255 "Сибирь".Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

- К тушению привлечен 31 человек, а также 5 единиц техники, - рассказали в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области. – По одной из версий, причиной пожара могли стать поджоги. Площадь возгорания уточняется.

Дым от пылающих лесов сильно затрудняет движение на федеральной трассе. Местами видимость едва превышает несколько десятков метров.

- Для безопасности движения на опасных участках работают дополнительные наряды, инспекторы помогают пожарным добраться до мест тушения - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Просим водителей по возможности отказаться от поездок по федеральной трассе.

По данным регионального МЧС с начала пожароопасного сезона в Приангарье зарегистрировали 185 пожаров на общей площади более 17 тысяч гектаров. Только за минувшие сутки в лесах Иркутской области насчитали 26 новых очагов. Самая сложная обстановка в Тайшетском районе. Туда уже выехала дополнительная пожарная группа из 20 человек. В ведомстве сообщили, что чаще всего ЧП возникают по вине местных жителей, которые, несмотря на запреты, продолжают сжигать мусор и сухую траву.