2019-05-07T14:39:34+03:00
Происшествия

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» затруднено из-за лесных пожаров под Иркутском

Инспекторы ГИБДД призывают водителей отложить поездки из-за плохой видимости [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» затруднено из-за лесных пожаров под Иркутском. Фото: ДТП 38RUS.Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» затруднено из-за лесных пожаров под Иркутском. Фото: ДТП 38RUS.
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В Иркутской области продолжается сезон лесных пожаров. Из-за усиления ветра в Приангарье резко увеличилось число очагов. Один из них находится между Иркутском и Ангарском вблизи федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Горят леса возле федеральной трассы Р-255 "Сибирь".Видео: группа Инцидент Иркутск.Предоставлено "КП"

- К тушению привлечен 31 человек, а также 5 единиц техники, - рассказали в пресс-службе министерства лесного комплекса Иркутской области. – По одной из версий, причиной пожара могли стать поджоги. Площадь возгорания уточняется.

Дым от пылающих лесов сильно затрудняет движение на федеральной трассе. Местами видимость едва превышает несколько десятков метров.

- Для безопасности движения на опасных участках работают дополнительные наряды, инспекторы помогают пожарным добраться до мест тушения - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Иркутской области. – Просим водителей по возможности отказаться от поездок по федеральной трассе.

По данным регионального МЧС с начала пожароопасного сезона в Приангарье зарегистрировали 185 пожаров на общей площади более 17 тысяч гектаров. Только за минувшие сутки в лесах Иркутской области насчитали 26 новых очагов. Самая сложная обстановка в Тайшетском районе. Туда уже выехала дополнительная пожарная группа из 20 человек. В ведомстве сообщили, что чаще всего ЧП возникают по вине местных жителей, которые, несмотря на запреты, продолжают сжигать мусор и сухую траву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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