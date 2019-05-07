2019-05-07T18:42:46+03:00
Происшествия

Лесной пожар площадью более 1 гектара полыхает рядом с поселком на Байкале: эвакуируют стариков и детей

Пожар вплотную подобрался к Большому Голоустному [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Лесной пожар полыхает вблизи поселка Большое Голоустное на Байкале: эвакуируют стариков и детей. Фото: предоставлено очевидцамиЛесной пожар полыхает вблизи поселка Большое Голоустное на Байкале: эвакуируют стариков и детей. Фото: предоставлено очевидцами
Изменить размер текста:

Бессоная ночь предстоит жителям Большого Голоустного из-за подобравшегося к поселку, расположенному на берегу Байкала, крупного лесного пожара. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района, по данным, на вечер, 7 мая, огнем охвачено более 1 тысячи гектаров леса в районе близлежайших деревень Верхний Кет, Сайгуты, Баруй, села Горохово. На тушении пожара задействованы силы лесоохраны, лесопожарного центра и МЧС.

Благодаря оперативному реагированию, на данный момент огонь в сторону поселка не распространяется, однако наблюдается сильная задымленность, которую, конечно чувствуют все жители. В Большое Голоустное уже прибыли машины скорой помощи, а также автобусы для возможной эвакуации людей. К слову, по словам местных жителей, она уже началась.

Пожар начался еще днем, 7 мая. Фото: предоставлено очевидцами.

Пожар начался еще днем, 7 мая. Фото: предоставлено очевидцами.

- Пожар подошел к нам еще днем, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске жительница Большого Голоустного Вера Баендаева. – У нас даже началась небольшая паника, ведь все заволокло дымом. Но к вечеру сменилось направление ветра и пожар ушел в сторону от поселка. Но все равно было принято решение об эвакуации женщин, детей и стариков. Автобусами их отвозят в Малое Голоустное и другие поселки. Я например, отправила своих детей, сама решила остаться. Пожар хорошо виден и сейчас. Ох, даже боюсь представить, что будет если ветер вновь дунет в нашу сторону. Надеюсь, нас отстоят.

Из поселка эвакуироую стариков и детей. Фото: предоставлено очевидцами.

Из поселка эвакуироую стариков и детей. Фото: предоставлено очевидцами.

Добавим, что еще один лесной пожар полыхает недалеко от деревни Тихонова Падь. На его тушении работают сотрудники МЧС, лесоохраны, а также добровольцы. Работу может осложнить и ветер. Так, по данным Иркутского Управления гидрометеорологической службы в ближайшие сутки прогнозируется усиление ветра до 18-20 метров в секунду.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

Эвакуация в поселке Большое Голоустное на Байкале из-а угрозы лесного пожара 7 мая 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Драму «Коридор бессмертия» бесплатно покажут 8 мая в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 8 мая в городе до +25
Квартиру, где торговали наркотиками, нашли полицейские в Иркутской области
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Еще одной школе запретили выдавать аттестаты в Иркутской области
Ложный заказ: мошенники обманули управляющего ангарской сауны на 66 тысяч рублей
В Братске размещают памятные таблички на домах участников войны
С 1 сентября 2019 года в каждой группе детсадов Иркутской области будет по два педагога
В 5 раз выше нормы оказалось содержание алкоголя в крови у виновника ДТП на улице Советской в Иркутске
Полицейские из Зимы помогли потушить пожар в садоводстве
Союз «ТПП ВС» проводит анализ законов, регулирующих предпринимательскую деятельность
Жительница Бурятии взыскала моральный ущерб с фирмы безалкогольных напитков
Встали на защиту сел от огня: особый отряд МЧС отправили в Тайшетский район
«Байкал-Энергию» покинул полузащитник Петр Захаров
День Победы в Иркутске: общественный транспорт 9 мая будет работать до двух часов ночи
Фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» стартует 8 мая
Выставка «Живем и помним» ко Дню Победы откроется в Иркутске