Лесной пожар площадью более 1 гектара полыхает рядом с поселком на Байкале: эвакуируют стариков и детей

Бессоная ночь предстоит жителям Большого Голоустного из-за подобравшегося к поселку, расположенному на берегу Байкала, крупного лесного пожара. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района, по данным, на вечер, 7 мая, огнем охвачено более 1 тысячи гектаров леса в районе близлежайших деревень Верхний Кет, Сайгуты, Баруй, села Горохово. На тушении пожара задействованы силы лесоохраны, лесопожарного центра и МЧС.

Благодаря оперативному реагированию, на данный момент огонь в сторону поселка не распространяется, однако наблюдается сильная задымленность, которую, конечно чувствуют все жители. В Большое Голоустное уже прибыли машины скорой помощи, а также автобусы для возможной эвакуации людей. К слову, по словам местных жителей, она уже началась.

Пожар начался еще днем, 7 мая. Фото: предоставлено очевидцами.

- Пожар подошел к нам еще днем, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске жительница Большого Голоустного Вера Баендаева. – У нас даже началась небольшая паника, ведь все заволокло дымом. Но к вечеру сменилось направление ветра и пожар ушел в сторону от поселка. Но все равно было принято решение об эвакуации женщин, детей и стариков. Автобусами их отвозят в Малое Голоустное и другие поселки. Я например, отправила своих детей, сама решила остаться. Пожар хорошо виден и сейчас. Ох, даже боюсь представить, что будет если ветер вновь дунет в нашу сторону. Надеюсь, нас отстоят.

Из поселка эвакуироую стариков и детей. Фото: предоставлено очевидцами.

Добавим, что еще один лесной пожар полыхает недалеко от деревни Тихонова Падь. На его тушении работают сотрудники МЧС, лесоохраны, а также добровольцы. Работу может осложнить и ветер. Так, по данным Иркутского Управления гидрометеорологической службы в ближайшие сутки прогнозируется усиление ветра до 18-20 метров в секунду.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.