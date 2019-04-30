Сотрудники «Верхнечонскнефтегаза» убрали мусор на берегу Ангары

В субботу, 27 апреля, многие иркутяне дружно вышли на уборку парков, скверов и улиц. В общегородском субботнике традиционно приняли участие сотрудники дочернего общества НК «Роснефть» «Верхнечонскнефтегаза».

С самого утра ответственные и неравнодушные работники отправились наводить чистоту на берег Ангары, в район Теплых озер. Это место отдыха пользуется немалой популярностью: песчаная коса на левом берегу реки - очень живописная. Она расположена в отдалении от городской суеты, летом здесь теплая вода и удобный, покрытый песком и галькой пляж в окружении деревьев. А какой потрясающий вид с косы открывается на Иркутск! Неудивительно, что в теплое время года сюда приезжают сотни отдыхающих. Увы, последствия массовых пикников видны невооруженным глазом - всюду мусор. Видимо, остался еще с прошлого года, а может быть, любители посидеть на берегу уже весной успели оставить после себя свалку.

Фото: архив компании

- Мы каждый год с коллегами присоединяемся к субботнику, - рассказал генеральный директор предприятия Александр Близнюк, который приехал на берег Ангары вместе с маленьким сынишкой. - Это хорошая традиция, которую нельзя нарушать. Город - наш общий дом, и я рад, что тружусь с неравнодушными людьми, которые всегда откликаются на призыв внести свою лепту в общее дело.

- Каждый год мы убираемся в разных местах Иркутска и на Байкале, - добавил начальник управления охраны труда и пожарной безопасности АО ВЧНГ Юрий Зырянов. - В этом году администрация города выделила нам территорию Теплых озер. Небольшой группой мы приехали сюда заранее, чтобы оценить масштаб бедствия. Увидели, что мусора очень много, берегу действительно требуется самая настоящая генеральная уборка.

По словам Юрия Зырянова, никого не пришлось заставлять или уговаривать. Нефтяники - народ ответственный, они привыкли много трудиться, в них силен корпоративный дух. Еще они отлично понимают: никто кроме нас самих не сделает родной город чище и лучше. Кроме того, ВЧНГ основывает свою работу на принципах социальной ответственности перед регионом присутствия. Работники регулярно принимают участие в экологических и благотворительных акциях, например в озеленении города, сборе макулатуры.

- Желающих присоединиться к субботнику было даже больше, чем требуется, - добавляет Юрий Зырянов. - Мы понимали, что здесь вполне справятся человек 80 - 90. Таким образом, вакантные места «забронировали» самые активные и неравнодушные. Сегодня они все здесь!

Фото: архив компании

Уборку представители ВЧНГ организовали заранее: всех, кто не смог приехать на берег самостоятельно, доставили на автобусе, который отправился от офиса предприятия. Работникам выдали спецодежду, мешки для сбора мусора, перчатки и репелленты против клещей. В этом году мусор решили собирать селективным способом: отдельно стекло, отдельно пластик, отдельно бумагу и прочее. В этом случае утилизировать отходы гораздо проще и эффективнее.

Засучив рукава, сотрудники быстро взялись за дело. Благо, с погодой в этот день повезло: на термометре +20, светит яркое солнце! Трудиться в такой день - одно удовольствие. Многие приехали целыми семьями. Даже малыши присоединились к уборке.

- Выходные я обычно провожу с семьей, - говорит ведущий инженер по бурению - эксперт отдела технологий и инжиниринга бурения ВЧНГ Дмитрий Мусохранов. - Поэтому сегодня с собой решил взять жену и дочек. Ксении восемь лет, а Анечке три года. Но они уже с радостью помогают нам. Уверен, к таким общественно значимым работам нужно приучать с детства. Тогда дети с ранних лет будут понимать, что бросать обертку мимо урны, это плохо.

Многие представители предприятия отметили, что их поразило количество мусора. Бутылки из-под пива, пластиковая посуда, стекло… Берег буквально усыпан отходами, причем такими, которые не разлагаются десятилетиями.

- Очевидно, что люди приезжали сюда отдыхать и оставили после себя весь этот хлам, - качает головой главный специалист отдела корпоративной собственности Екатерина Фадеенкова. - Конечно, это недопустимо. Собрать мусор в пакет и выбросить в ближайшую урну - дело нескольких минут. Почему же некоторые ленятся выполнить даже такие простые действия?

По словам Екатерины, она трудится в ВЧНГ несколько лет и каждую весну вместе с коллегами обязательно отправляется на уборку.

- Мы уже наводили чистоту в сквере на улице Чудотворской, на бульваре Рябикова, а также на Байкале, - продолжает она. - Мне нравится, что есть такая возможность - присоединиться к благому делу!

За два часа работники очистили от мусора косу протяженностью более километра. На трех грузовиках мешки с мусором вывезли на полигон. После ударной работы участников субботника ждал небольшой пикник. Работников, которые ради общего дела не поленились приехать в свой выходной, угостили гречневой кашей с тушенкой, горячей выпечкой и ароматным кофе. После трапезы на свежем воздухе каждый участник аккуратно сложил пластиковую посуду и пакеты в урны, которые поставили возле столиков. Никто не бросил одноразовую вилку или тарелку на землю. Все потому, что чисто не там, где убираются, а там где не мусорят.