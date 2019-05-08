2019-05-08T11:39:29+03:00
Общество

В СФУ опровергли сообщение СМИ, что и.о. ректора Владимир Колмаков временно возглавит ИГУ

Профессор пока не собирается покидать Красноярск
Яна ЛИСИНА
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Владимир Колмаков является и.о. ректора СФУ. ФОТО: пресс-служба СФУ.Владимир Колмаков является и.о. ректора СФУ. ФОТО: пресс-служба СФУ.
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В интернете появилась информация о том, что исполняющий обязанности ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков переводится в Иркутск на такую же должность в Иркутский госуниверситет. Якобы приказ о назначении Владимира Иннокентьевича уже лежит на столе у главы минобра. Однако в самом СФУ эту информацию не подтвердили.

- Опровергаем, - официально прокомментировали «КП» в Сибирском федеральном университете.

Уточним, что Владимир Колмаков работает в должности и.о. ректора СФУ с конца 2017 года. Он возглавил вуз приказом Минобрнауки России. Известно, что он сам является выпускником СФУ, который окончил в 1990 году по специальности «Биология, физиология растений». Доктор биологических наук, профессор. Стоял у истоков создания и становления родного вуза. До назначения занимал должности первого проректора СФУ и проректора-директора Института физической культуры, спорта и туризма СФУ, курировал разработку и реализацию Программы развития университета на 2007–2010 годы.

Напомним, в ИГУ грядут выборы ректора. На этот пост уже выдвинуто семь кандидатов. Это нынешний и.о ректора, академик Игорь Бычков, начальник управления информационного обеспечения делопроизводства и контроля Светлана Малых, директор МИЭЛ ИГУ Олег Архипкин, и.о. заведующий кафедрой радиофизики и радиоэлектроники Сергей Колесник, первый проректор ИГУ Александр Шмидт, бывший ректор госуниверситета Александр Аргучинцев и директор Института математики, экономики и информатики ИГУ Михаил Фалалеев.

Выдвижение кандидатов на пост ректора ИГУ заканчивается 13 мая. После этого в течение месяца кандидаты подадут в аттестационную комиссию министерства науки и высшей школы РФ документы на основании которых ведомство примет решение о допуске или отказе кандидатам по их участию в выборах ректора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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