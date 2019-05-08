Видео пожара в Большом Голоустном: на борьбу с огнем вышли все

Волонтеры и пожарные продолжают защищать от огня поселок Большое Голоустное на Байкале. Пламя подошло к нему еще днем 7 мая. Огонь успел уничтожить несколько юрт на одной из местных турбаз. Небо затянуло густым дымом, и уже к вечеру было принято решение эвакуировать стариков и детей. А борьба с огнем продолжалась, это позволило избежать серьезных последствий. Это видно на кадрах видео пожара в большом Голоустном .

- Я сама отказалась поехать, но отправила своих детей, их отправили в Малое Голоустное и другие ближайшие поселки, - рассказала местная жительница Вера Баяндаева. – К утру ветер сменил направление и теперь дыма нет.

Корреспонденты «Комсомольской Правды» в Иркутске отправились на место событий.

- 72 человека дежурят на кромке пожара, чтобы не допустить огонь к домам, - рассказал глава Большого Голоустного Михаил Соболь. – Сейчас вероятность того, что это все-таки произойдет, минимальная.

В тушении принимают участие более 70 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А местные жители не паникуют и через мессенджеры договариваются о том, чтобы принять участие в тушении огня. Оно осложняется тем, что порывистый ветер вновь и вновь раздувает пламя в горах.

Огонь уничтожил несколько юрт одной из местных турбаз.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожарная машина.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тушить пожар мешает сильный ветер, который заново раздувает очаги в горах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огонь остановили в нескольких километрах от поселка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокруг поселка распахали минерализационные полосы, которые помогут защитить дома.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Так сейчас выглядит небо над Большим Голоустным.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА