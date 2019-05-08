Парад Победы 9 мая 2019 года в Иркутске: прямая онлайн -трансляция

9 мая. День, когда в каждом доме вспоминают дедов и прадедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны за счастливое "завтра" своей семьи, своего родного города, своей страны. С тех пор, как прозвучали победные залпы в Берлине, прошло уже 74 года. Но не менее значим этот день, который завершается по традиции ярким салютом ( встречаемся на Нижней Набережной в 22.00)! А Парад Победы - шествие войск иркутского гарнизона и силовых структур, знаменитые "Тополя" - все это стоит посмотреть. Для вас -прямая онлайн-трансляция Парада Победы 2019 в Иркутске и шествия Бессмертного полка на сайте irk.kp.ru

Не менее красив вальс Победы, который станцуют в самом центре Иркутска в разгар праздника 200 пар. А Бессмертный полк? С портретами тех, кто был на полях сражений, по центру города пройдут около 50 тысяч человек. Возможно, и вы будете в их числе.

Почетными гостями Парада Победы 2019 в Иркутске станут ветераны и почетные граждане города. Они присоединятся к колоннам "Бессмертного полка" и примут участие в митинге у мемориала "Вечный огонь.

9 мая 2019 года, в День Победы, в Иркутске обширная праздничная программа. В каждом округе, в каждом районе города пройдут концерты и торжественные мероприятия. Но самые главные торжества с утра и до самого позднего вечера будут проходить в районе сквера им. Кирова на и на бульваре Гагарина.

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