За распространение паники ответят: накануне в соцсетях появились слухи о сгоревших в Иркутской области селах

Вчера вечером иркутянам трудно было сохранить спокойствие и самообладание. Город заволокло смогом от лесных пожаров, а в соцсетях тут же поползли слухи один страшнее другого: "Горим!", "Огонь вплотную подступил к городу" и даже "Как дожить до утра". Все сопровождалось картинками зарева, берущего город в кольцо. Появились названия населенных пунктов, которые, якобы, уже перестали существовать. Разрасталась паника. В этой ситуации спасти может только проверенная информация.

-В Иркутске нет пожаров! Ни один населенный пункт региона от лесных пожаров не пострадал! - только эти заявления властей, карта пожаров, сделанная из космоса да переменившийся к глубокой ночи ветер, который разогнал дым, смог успокоить людей....Ситуация, возникшая вечером 8 мая в Иркутске, стала предметом разбирательств на КЧС региона.

- На 23.00 вчерашнего дня в Иркутской области действовали 47 лесных пожаров на общей площади почти 19 тысяч гектаров, - доложил обстановку министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. - В тушении принимали участие 313 единиц техники и 965 человек. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями огонь распространялся со скоростью 3-4 км в час. Например, так произошло в районе поселка Большое Голоустное. Его мы отстояли.

Под Иркутск были переброшены переброшены силы с северных районов области, техника Дорожной службы Иркутской области и силы добровольной пожарной охраны области. В лесах работали три отряда дружинников. Благодаря этому удалось не допустить перехода огня на населенные пункты. Сейчас опашка поселений продолжается.

Как оказалось, в распространении панических слухов виноваты и представители некоторых поселений, которые оказались не готовы к сильному стрессу.

- Были отмечены не соответствующие действительности рапорта с мест, например, о полной утрате населенного пункта, - было заявлено на КЧС заместителем губернатора Русланом Болотовым. - Информация, которая не соответствовала действительности, размещалась и в соцсетях.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил провести расследование подобных случаев.

- За это предусмотрена ответственность. Ложь была выпущена в эфир, при этом еще и силы, и средства отвлекались, - подчеркнул глава региона.

Жителей Приангарья призвали сохранять хладнокровие и в случае необходимости обращаться в специализированные службы.

Что касается отрядов добровольцев, то к их формированию будут подходить строже. Тушение огня в лесу - крайне опасная работа, она требует физических кондиций и хорошей подготовки. Работы должны проходить под контролем специалистов.

- Желание населения помогать пожарным приветствуется. Но не каждого человека можно допустить к тушению. Добровольцы должны проходить обучение и подходить по здоровью, - сказал глава ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.