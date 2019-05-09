ДТП в Мамонах: иномарка сбила пять человек, собравшихся принять участие в акции "Бессмертный полк,"полицейские ищут свидетелей

Празднование 74-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне в поселке Мамоны под Иркутском едва не обернулось трагедией. Местные жители собирались у Дома культуры, чтобы принять участие в памятной акции «Бессмертный полк», когда неожиданно в толпу пешеходов въехал автомобиль «Тойота». Пострадали пять человек. Им уже оказали медицинскую помощь. По словам очевидцев, у одной из женщин, попавших под колеса машины, открытый перелом ноги.

По предварительной информации, 40-летний водитель остановился, чтобы сделать небольшой ремонт своей иномарки. Подняв капот, мужчина сел за руль и перепутал педали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/707677" frameborder="0"></iframe> Водитель, сбивший пять человек в селе Мамоны, рассказывает о подробностях ДТП.ГУ МВД по Иркутской области

- Случайно поставил селектор в заднюю скорость и нажал газ, ударился в «Хонду», - объяснил инспекторам ГИБДД виновник аварии. – Растерялся, переключил передачу и нажал на газ, после чего наехал на людей.

Водитель проходит медицинское освидетельствование и продолжает давать показания. Полицейские просят помочь в расследовании и призывают откликнуться очевидцев ДТП.