2019-05-09T10:03:37+03:00
Происшествия

ДТП в Мамонах: иномарка сбила пять человек, собравшихся принять участие в акции "Бессмертный полк,"полицейские ищут свидетелей

По предварительной версии, водитель перепутал педали [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Мамонах: иномарка сбила пять человек, полицейские ищут свидетелей. Фото: группа ДТП 38RUS.ДТП в Мамонах: иномарка сбила пять человек, полицейские ищут свидетелей. Фото: группа ДТП 38RUS.
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Празднование 74-ой годовщины Победы в Великой отечественной войне в поселке Мамоны под Иркутском едва не обернулось трагедией. Местные жители собирались у Дома культуры, чтобы принять участие в памятной акции «Бессмертный полк», когда неожиданно в толпу пешеходов въехал автомобиль «Тойота». Пострадали пять человек. Им уже оказали медицинскую помощь. По словам очевидцев, у одной из женщин, попавших под колеса машины, открытый перелом ноги.

По предварительной информации, 40-летний водитель остановился, чтобы сделать небольшой ремонт своей иномарки. Подняв капот, мужчина сел за руль и перепутал педали.

Водитель, сбивший пять человек в селе Мамоны, рассказывает о подробностях ДТП.ГУ МВД по Иркутской области

- Случайно поставил селектор в заднюю скорость и нажал газ, ударился в «Хонду», - объяснил инспекторам ГИБДД виновник аварии. – Растерялся, переключил передачу и нажал на газ, после чего наехал на людей.

Водитель проходит медицинское освидетельствование и продолжает давать показания. Полицейские просят помочь в расследовании и призывают откликнуться очевидцев ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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