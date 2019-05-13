2019-05-13T14:13:22+03:00
Происшествия

В Бурятии трое парней изнасиловали женщину на глазах ее матери

Все произошло во время ограбления
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трое парней изнасиловали жительницу Бурятии на глазах ее материТрое парней изнасиловали жительницу Бурятии на глазах ее материФото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)
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Ограблением, избиением и изнасилованием дочери закончилась простая просьба о помощи для 59-летней жительницы Улан-Удэ. В канун майских праздников, женщина, встретив возле магазина двух совершенно незнакомых парней 17 и 19 лет, попросила их помочь по хозяйству. Естественно, не бесплатно. Те согласились, и в тот же вечер пришли и накололи хозяйке дров. Получив от женщины зарплату, парни тут же пошли ее обмывать. Во время попойки к ним присоединился их 26-летний знакомый. Изрядно охмелев, троица решила нанести пенсионерке еще один визит. Правда, не для того, чтобы помочь, а ограбить.

Тем же вечером, они перелезли через ограду и ворвались в дом. Требуя отдать все деньги, они сначала избили хозяйку, а затем двое подростков, поочередно изнасиловали ее 35-летнюю дочь. После чего, забрав из дома монитор от компьютера, ноутбук и другую технику на 30 тысяч рублей, сообщники, убежали. Ворованные вещи они спрятали около местного кафе. На следующее утро, пока пострадавшие писали заявление в полицию, один из подростков, решил продать краденный ноутбук. По пути в скупку его и задержали полицейские. Вскоре вся компания воссоединилась в отделении.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Изнасилование, совершенное группой лиц» и «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Всем трем подельникам уже предъявлено обвинение. Сейчас они находятся под стражей. Собираются все доказательства их вины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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