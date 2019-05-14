Мэр Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Столица Забайкальского края Чита осталась без мэра. Руководитель администрации Олег Кузнецов решил подать в отставку. Заявление об уходе с должности по собственному желанию, глава города написал 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Уже известно, кто будет исполнять обязанности мэра. С 15 мая к работе приступит Александр Сапожников.

Добавим, что пост мэра Читы Олег Кузнецов занимал с 4 ноября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы города и директором Читинского энергетического комплекса ТГК-14.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Васильевич Кузнецов

Родился: 17 августа 1962 года в Чите.

В 1984 году окончил Читинский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции» и получил квалификацию инженера-теплоэнергетика.

Свою трудовую деятельность начал в 1984 году. на Читинской ТЭЦ-2 в цехе тепловых сетей мастером участка. В период до 2005 года прошел путь до заместителя директора по тепловым сетям филиала ОАО «Читаэнерго» - Читинская генерация.

НАГРАДЫ:

В 1999 году получил почетное звание «Заслуженный энергетик Читинской области».

В 2001 г. награжден почетным званием Читинской области «Заслуженный энергетик Читинской области».