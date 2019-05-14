2019-05-14T11:54:13+03:00
Общество

Мэр Читы Олег Кузнецов подал в отставку

Глава администрации написал заявление по собственному желанию
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Мэр Читы Олег Кузнецов подал в отставку. Фото: администрация Читы.Мэр Читы Олег Кузнецов подал в отставку. Фото: администрация Читы.
Изменить размер текста:

Столица Забайкальского края Чита осталась без мэра. Руководитель администрации Олег Кузнецов решил подать в отставку. Заявление об уходе с должности по собственному желанию, глава города написал 14 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Уже известно, кто будет исполнять обязанности мэра. С 15 мая к работе приступит Александр Сапожников.

Добавим, что пост мэра Читы Олег Кузнецов занимал с 4 ноября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы города и директором Читинского энергетического комплекса ТГК-14.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Васильевич Кузнецов

Родился: 17 августа 1962 года в Чите.

В 1984 году окончил Читинский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции» и получил квалификацию инженера-теплоэнергетика.

Свою трудовую деятельность начал в 1984 году. на Читинской ТЭЦ-2 в цехе тепловых сетей мастером участка. В период до 2005 года прошел путь до заместителя директора по тепловым сетям филиала ОАО «Читаэнерго» - Читинская генерация.

НАГРАДЫ:

В 1999 году получил почетное звание «Заслуженный энергетик Читинской области».

В 2001 г. награжден почетным званием Читинской области «Заслуженный энергетик Читинской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Байкальский лед помешал привлечь БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Иркутской области
Мошенники на популярных сайтах по покупкам в Интернете обманули троих иркутян на 150 тысяч рублей
Ушла и не вернулась: в Иркутске разыскивают 81-летнюю Галину Зуеву
Внимание, автомобилисты: утром 17 мая, в пятницу, на федеральной трассе Р-258 "Байкал в Шелеховском районе будет большая пробка
Пожар в машиностроительном техникуме, из-за которого эвакуировали 167 человек, потушили в Иркутске
Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП Восточной Сибири завершил рассмотрение крупного международного дела
«Комсомольская правда» приглашает малышей и их родителей принять участие в празднике «Маленький чемпион – 2019»
Не вернешь долг - не будет авто: житель Братска погасил кредит в банке, чтобы не лишиться машины
150 человек эвакуировали из-за пожара в подвале техникума машиностроения в Иркутске
В Иркутской области начался капремонт дорог