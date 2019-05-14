«Лидер скулит словно псина»: в УФСИН Бурятии сняли ролик с заламыванием рук заключенному

«Четко идет с расстановкой эта борьба с «уголовкой». Лидер скулит, словно псина...Оперативник УФСИНа». На этих строках милые дамы из УФСИН Бурятии жестко заламывают руки несчастному заключенному. Это они самые, строго по тексту - «распрекрасные дивы». Видео, которое, по данным местных СМИ, сначала было опубликовано на официальном Инстаграме ведомства, а потом удалено, гуляет по Интернету.

Бравые парни и не менее бравые «дивы». Стрельба из арбалета по яблоку на голове уже другого заключенного. Дружный призыв всем служить в Службе исполнения наказаний, исполненный на крыльце ведомства. Хотят слухи, что скандальный ролик УФСИН по Бурятии снимался для какого-то внутреннего конкурса и должен был иметь успех. Он и имеет. Несколько десятков тысяч зрителей по достоинству оценили видео. И похоже, это - тот самый случай, когда отсутствие художественного вкуса наказывается.

Скандальный ролик УФСИН Бурятии: "Лидер скулит словно псина".Официальный клип ФСИНА по Республике Бурятия

-Омбудсмен по Бурятии Юлия Жамбалова уже обратилась с письмом в прокуратуру и к директору ФСИН России, генерал -полковнику Корниленко с просьбой оценить ситуацию, - рассказывает руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Бурятии Елена Хунхинова. - В ролике есть сцены насилия над заключенными, одному из них заламывают руки, целятся в яблоко на голове у другого...Кроме того, в кадре танцы на фоне здания ведомства, сотрудники размахивают флагами России и Бурятии.

Само собой, заключенных в ролике не снимали, их роли исполняли офицеры УФСИН, примерив на себя арестантские робы. Всех героев видео на службе узнали без проблем. Декорации тоже сугубо официальные. Поэтому отрицать, что шедевр отечественной агитации за службу «в рядах» снимался в их ведомстве и по их заказу, в УФСИН не стали. Глупо.

- В ряде СМИ появилась информация о видеоролике с участием сотрудников УФСИН России по Республике Бурятия, - сообщает пресс-служба ведомства. -Данный видеосюжет снят в рамках творческого конкурса, приуроченного ко Дню оперативного работника. Целью клипа является популяризация прохождения службы в оперативных подразделениях уголовно-исполнительной системы.Использованный сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет. В съемках ролика участвуют действующие сотрудники УФСИН России по Республике Бурятия.

Но не уточнили, кто автор бессмертных теперь уже виршей про «оперативника УФСИН» и сюжета ролика. А у «засветившихся» сотрудников, похоже, есть превосходные перспективы, навсегда сняв лейтенантские погоны, поблагодарить креативного автора лично. Остается надеяться, что до этого не дойдет и служивых помилуют. В конце концов, это кино.