2019-05-15T12:47:42+03:00
Общество

Выбросила щенка с четвертого этажа: жестокой пенсионерке из Иркутской области грозит до 5 лет колонии

Живодерку будут судить за жестокое обращение с животным
Анна ПОПОВА
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Выбросила щенка с четвертого этажа: жестокой пенсионерке из Иркутской области грозит до 5 лет колонии.Выбросила щенка с четвертого этажа: жестокой пенсионерке из Иркутской области грозит до 5 лет колонии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Мы в ответе за тех, кого приручили. Увы, но эту мудрую цитату 56-летняя жительница Усолья-Сибирского, видимо, даже не слышала. Женщина жестоко расправилась со щенком, выбросив его с балкона четвертого этажа. Все произошло 30 марта днем.

Очевидцами стали соседи, которые гуляли с детьми во дворе. По их словам, пьяная женщина на балконе попыталась просунуть голову щенка сквозь прутья ограждения. И через некоторое время ей это удалось. Щенок громко визжал, а люди внизу кричали, прося соседку не причинять вреда собаке.

Однако та была непреклонна. Некоторое время она подержала щенка за заднюю лапу, а затем… отпустила, после чего спокойно вернулась в квартиру и продолжила выпивать.

Дети плакали, взрослые пытались помочь. Но тщетно – щенок был мертв. Жители двора написали заявление в полицию. Они уверены, что их дети получили психологическую травму.

- В отношении 56-летней пенсионерки возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Живодерка предстанет перед судом 27-го мая. За жестокий поступок пенсионерке грозит срок до 5 лет. Сотрудники Усольского городского суда отмечают, что это первое разбирательство по делу о жестоком обращении с животными в их практике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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