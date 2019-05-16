Сергей Левченко: Наша общая задача - рост благосостояния жителей

Губернатор Приангарья Сергей Левченко обратился к участникам «Байкал Бизнес Форума» - 2019 с инвестиционным посланием и объявил о начале масштабной индустриализации.

- Это будет приоритетным проектом на всю ближайшую пятилетку и далее, - заявил Сергей Левченко. - Стратегические направления индустриализации - развитие газовой и газохимической отрасли, золотодобывающей промышленности, глубокой переработки леса, фармацевтической, строительной отраслей, а также переработки сельскохозяйственной продукции. В рамках индустриализации поставлены следующие задачи: не менее 100 новых предприятий за 5 лет; не менее 1 триллиона рублей инвестиций; создание 16 тысяч рабочих мест; налоговые поступления в консолидированный бюджет - не менее 230 млрд рублей. Для достижения поставленных целей мы будем использовать весь имеющийся у нас арсенал мер господдержки и государственного участия.

Концепция «государства развития»

Глава региона также обозначил общую для всех задачу - рост благосостояния жителей Иркутской области.

- Он возможен при условии сохранения траектории устойчивого роста инвестиций не только в экономику, но и в человеческий капитал, - сказал губернатор. - Этот смысл является основополагающим при формировании региональной инвестиционной политики.

Сергей Левченко обратил внимание на то, что в последние три года правительство региона работает в русле концепции «государства развития».

- Эта концепция предполагает активное вовлечение государства в экономические процессы, создание модели «управляемого рынка», - отметил глава Приангарья. - Повышение управляемости - вот главная задача, на которую мы опирались при разработке государственного плана социально-экономического развития Иркутской области на 2019 - 2023 годы.

В послании глава области напомнил, что одним из важнейших показателей развития региона является объем инвестиций в основной капитал. По нему Иркутская область уже не первый год занимает второе место в Сибирском федеральном округе после Красноярского края.

Плюс ко всему Приангарье входит в первую двадцатку среди всех регионов России по объему инвестиций в основной капитал на душу населения. В прошлом году этот показатель составил 131,8 тыс. руб. на человека, что существенно выше и общероссийских цифр (119,8 тыс. руб.), и данных по СФО (91,5 тыс. руб.).

И хотя добывающая промышленность остается основным источником инвестиций, рост последних в прошлом году был обеспечен, в первую очередь предприятиями обрабатывающего сектора.

В целом сегодня на территории региона реализуется порядка 120 инвестиционных проектов общей стоимостью более 800 млрд рублей.

- Прошлый год стал переломным для нашего обрабатывающего сектора, где объем инвестиций в основной капитал вырос в два раза, - обратил внимание глава региона. - Если оценить вклад обрабатывающих производств в общий прирост инвестиций 2018 года, - это более 75%, и таким результатом можно гордиться. Отдельно хотелось бы отметить рост объемов инвестиций в производство транспортных средств - в 6,9 раз, химической продукции - в 3,2 раза, нефтехимической продукции - в 2,4 раза.

Из непроизводственных направлений Сергей Левченко отметил туристическую и научную деятельность, сферу образования, которые на 50% увеличили объемы инвестиций по сравнению с 2017 годом.

Глава региона подробно остановился на мерах поддержки предпринимательства, рассказал о работе институтов развития, которые оказывают помощь бизнесу.

Одним из наиболее востребованных механизмов поддержки является предоставление статуса регионального инвестиционного проекта. Этот механизм предусматривает нулевую ставку по региональной части налога на прибыль в первые пять лет проекта и 10% в течение следующего пятилетнего периода. Сегодня такой поддержкой пользуются 14 предприятий, где в 2018 году было создано 483 новых рабочих места.

Также предприятиям возмещают часть затрат на реализацию инвестпроектов по модернизации и развитию промышленных предприятий. В 2018 году субсидии предоставлены семи организациям на общую сумму 64,1 млн рублей. Благодаря такой форме поддержки реализуются проекты, связанные с производством битума, оборудования для животноводства, линий для деревообработки и изготовления столярных изделий, выпуском фармацевтических и лекарственных препаратов, а также медицинских инструментов посредством 3D-печати.

В результате реализации таких инвестпроектов создано 305 рабочих мест и привлечено 2,3 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Эффективность поддержки достигает 50 - 60 рублей привлеченных инвестиций на 1 рубль предоставленной субсидии.

Достаточно активно инвестиционная деятельность стимулируется и в сфере сельского хозяйства - реализуется 91 инвестпроект общей стоимостью 6,4 млрд рублей. В процессе участвуют 45 сельхозорганизаций и 41 КФХ, где трудится почти 6000 человек. За три года реализации проектов создано более 200 новых рабочих мест.

В этом году «Байкал Бизнес Форум» проводится в четвертый раз. Количество его участников выросло с 300 до полутора тысяч человек.Фото: Александр ШУДЫКИН

Глюкометры, индейки и «Шелеховский гриб»

Сергей Левченко также привел несколько конкретных примеров того, как институты развития предпринимательства региона помогают в создании новых производств.

Так, в ноябре 2018 года в Иркутске открылся завод тест-полосок и глюкометров, профинансированный Корпорацией развития региона.

При общей поддержке правительства и институтов развития в селе Савватеевка Ангарского района начала работу единственная в Восточной Сибири ферма по выращиванию индеек.

В Шелеховском районе создана единственная специализированная ферма по промышленному производству шампиньонов. За минувшее лето предприятие вышло на плановые показатели - более 11 тонн грибов в месяц.

В 2018 году новым направлением господдержки стало оказание услуг экспортно-ориентированным предпринимателям. Тогда же четыре бизнесменов региона заключили экспортные контракты с 7 иностранными партнерами на сумму более 168 тыс. долларов США.

- Наша задача - наращивать долю несырьевого экспорта региона в общей структуре на 3,5 - 5% в год с одновременным ростом количества региональных компаний экспортеров, в том числе среди субъектов малого и среднего бизнеса, - подчеркнул губернатор.

Для того чтобы предпринимателю больше не приходилось ездить по разным организациям с целью получить весь комплекс мер поддержки, Сергей Левченко поручил до конца года открыть центр «Мой бизнес», который будет работать по принципу «одного окна».

А для стимулирования строительной отрасли и сферы лесопереработки глава региона поручил правительству области совместно с администрациями Ангарска, Иркутского и Шелеховского районов проработать вопрос подбора земельных участков под их комплексную застройку доступными для населения современными загородными домами.

- Умение увидеть потребности бизнеса со стороны власти, и в то же время уверенность предпринимательского сообщества в свободной реализации своего дела, в получении поддержки со стороны государства - основа здорового инвестиционного климата и успешного выполнения всех намеченных нами текущих планов и стратегических задач, - подчеркнул Сергей Левченко. - Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно в нашем регионе.