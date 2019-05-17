Версия: за лесными пожарами в Иркутской области скрывают вырубки лесов

Ситуация с незаконной вырубкой леса и другими нарушениями в лесной отрасли требует наведения порядка. Особенно остро проблема стоит в Иркутской области. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость». На экране показали ролик о том, как из-за валки леса в тайге уменьшается площадь тайги в заказнике на севере Приангарья.

О чем говорили на форуме ОНФ

- Из-за того что валят лес в Иркутской области, у нас начались пожары, - сказала президенту участница форума - журналистка из Ангарска Яна Попова. - Существует мнение, что таким образом пытаются скрыть эту самую вырубку.

Владимир Путин согласен с тем, что в этих доводах есть резон.

- Да, это может быть связано между собой, мнение не лишено оснований, - отметил он. - Потому что, действительно, поджог – это самый просто способ скрыть воровство леса.

В том, связаны ли пожары и поджоги леса, будут разбираться профессионалы. Потому что, как пояснил президент, «причины окончательно неясны и надо сначала разобраться, а потом назначать виновных». Владимир Путин предполагает, что это могут быть и природные пожары, и неосторожное обращение с огнем – например, пал травы.

- А вот что нужно сделать непременно, так это наводить порядок в лесной отрасли, - отметил он. – Вот там, конечно, и воровство ужасное, и нанесение колоссального ущерба природе, и будущим поколениям. Поэтому сейчас изучаются и формируются дополнения в соответствующее законодательство. И в Иркутске, с точки зрения криминального лесопользования, вопрос стоит наиболее остро.

И это, конечно, не только о санитарной рубке в заказнике Туколонь на севере региона, о котором шла речь в сюжете.

Что такое Туколонь

Еще пару лет назад это был просто заказник регионального значения на самом севере Приангарья, в Казачинско-Ленском районе, название которого в области было малоизвестно. Сейчас – притча во языцех. Споры о том, правильно или неправильно вырубили в тайге 116 гектаров леса на сумму 880 млн рублей, продолжаются до сих пор. Мнение Байкальской природоохранной прокуратуры однозначно: нанесен вред государству.

- На сегодняшний день идет следствие, которое расставит все по местам, - заявлял в интервью «Комсомольской правде» в Иркутске» байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков. - Но могу сказать, что это было сделано вопреки всему. Никто не думал о последствиях, а также о природе и людях. Когда специалисты, прибывшие в Туколонь, подняли квадрокоптер на километровую высоту, чтобы охватить площадь рубки, то на съемке обнаружили лысое пятно. Примечательно, что эти работы именовались санитарными рубками, а весь больной лес как стоял, так и стоит. Мало того, вырубка проведена на вершине сопки. Теперь здесь гуляют ветра, которые разрушают почвенный слой. Это значит, что все вокруг теперь тоже будет гибнуть. Это преступление перед природой и перед народом.

Но на днях Арбитражный суд Иркутской области признал рубки правомерными. Экспертами выступили сотрудники Красноярского научного центра СО РАН «Институт леса им. В.Н.Сукачева». Они же проводили обследование территории и признали рубку необходимой в связи с последствиями пожара 2015 и 2016 годов. Конечно, с этим еще надо серьезно разбираться. Ведь не раз бывало, что научными выводами прикрывали сугубо коммерческие интересы. Дело будет рассматриваться в суде высшей инстанции - природоохранная прокуратура подала апелляцию.

Но если бы дело было только в одной Туколони. Таких мест, пусть менее заметных, масса. Лес хищнически рубят на больших и малых делянах в тайге.

То, что осталось от леса, сжигают в яме.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как черные лесорубы лес поджигают

Никакие не мифические китайцы, а обычные русские мужики валят в тайге лес, который потом КамАЗами вывозят в Китай и Узбекистан. И это, конечно, не санитарные рубки. Размеры делян небольшие, но черные лесорубы берут числом. Им надо кормить семьи, и их много, как муравьев. «Задержана банда черных лесорубов из 16 человек», «задержаны 5 черных лесорубов», «задержаны трое»… В сводках полиции Иркутской области и недели не проходит без арестов в тайге.

Но поток неучтенного леса неостановим. Вот данные иркутской таможни за первые 3 месяца года: возбуждено 8 уголовных дел, из них четыре - за контрабанду леса в Узбекистане и Таджикистане на сумму 22,5 млн рублей; два – за отказ от возврата на родину 311,9 млн рублей за лес, поставленный в Китай. Еще два дела завели по фальшивым документам для налоговой. И это не все. Еще 314 дел по экспорту леса предусматривают наказание в виде штрафов. Размах велик.

После того как черных лесорубов задерживают, технику забирают. А сухая щепа, опилки и обрезки деревьев остаются на месте. Это вещдоки, и по закону так положено. Главы сел, возле которых есть такие доказательства вины, каждое лето молятся, как бы не запылало.

- Правовая коллизия не позволяет главам муниципальных образований совместно с представителями лесничества организовать очистку лесных массивов от порубочных остатков и валежника после деятельности черных лесорубов, - признают в МЧС. - С одной стороны, такие территории являются пороховой бочкой для прилегающих населенных пунктов, с другой - вещественными доказательствами в рамках уголовных дел, которые нельзя трогать.

А пылает такой валежник, кстати, за милую душу. Потому что если вещдоки можно уничтожить для сокрытия воровства, то их уничтожают. Просто чиркают спичкой. Но! Если что, доказать это нереально.

В начале мая в Иркутске тушили пожары в тайге.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области созданы опергруппы по борьбе с поджогами

Природных пожаров в регионе нет, ответственно заявляют в МЧС. Потому что нет сухих гроз, которые были причиной огня в 2014 году. А вот те, что по вине человека, от палов сухой травы до поджогов - все 100%. В начале мая горел мусор, горела сухая трава. Сразу стало ясно: есть поджигатели - как вольные, так и невольные. Их решено вычислять, сопоставляя координаты возникновения огня с данными о том, кто в это время находился на этой территории. Сделать это несложно - вся территория региона покрыта вышками сотовой связи и ловит везде, кроме разве дальних северов, где ничего не пылало.

Но этого, конечно, мало. Сейчас в тайге четыре пожара на территории 1500 га (информация на вечер 17 мая. – Прим. ред.). А придет жара? Всего в этом году сгорело 62 тыс. гектаров леса, случилось 252 пожара. Чтобы предупредить опасную ситуацию, в регионе 14 мая созданы специализированные следственно-оперативные группы. Их задача - наладить раскрытие преступлений, связанных с пожарами и поджогами в лесу, а также в сфере оборота древесины и пиломатериалов. Подписи под документом поставили министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов и руководитель СУ СКР по Иркутской области Андрей Бунев.

Создание таких опергрупп поможет быстро вычислять виновных в поджогах, предупреждать распространение огня. Но не только. Это поможет навести тот самый порядок в лесной отрасли, об отсутствии которого говорил на ОНФ Владимир Путин.