Кот-медведь поселился в иркутской зоогалерее

В Иркутской зоогалерее новый постоялец. Необычный кот-медведь! Вот так, два в одном. Лапы как у медведя, густая жесткая шерсть, цепкий хвост и почти 7 килограмм игривого настроения. Именно так выглядит семимесячная самка бинтуронга, которые за свою схожесть с кошками и медведями получили такое необычное прозвище. Кстати зовут ее Белла. Необычная гостья уже успела впечатлить персонал и других обитателей зоогалереи.

Кот-медведь, он же бинтуронг, получил свое прозвище за сходство со сразу двумя животными.

- Даже сложно сказать, на кого она больше похожа, повадки, как у обезьяны, выглядит, как красная панда, - рассказывает о питомце координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Я уже видела таких животных на их родине в Юго-Восточной Азии, но ухаживать за ними еще не доводилось. Бинтуронги почти не встречаются в России, и есть всего лишь в паре зоопарков.

Несмотря на свое имя, грацией бинтуронги похвастать не могут. Хотя с лихвой компенсируют это прытью. К слову они, животные всеядные, поэтому кот-медведь с одинаковым удовольствием уплетает и куриное мясо и бананы.

- Она еще совсем молодая, ей около 7 месяцев, поэтому характер у нее игривый, - объясняет Людмила Ивушкина. - Белла уже успела познакомиться с другими нашими животными, правда кошки ее боятся, за то с ней подружился сурикат по кличке Кипиш. Они оба еще в детском возрасте по меркам своего вида, поэтому быстро нашли общий язык и теперь играют вместе.

Белла уже нашла себе нового друга, им стал местный сурикат по кличке Кипиш. Фото: соцсети иркутской зоогалереи.

Так что иркутские каникулы Белла проводит хорошо. Ее поместили в отдельный вольер, где бинтуронга могут навестить все желающие. Но поторопитесь, увы, необычный зверек пробудет в Иркутске недолго. По словам Людмилы Ивушкиной, Беллу оставили им на передержку, пока ее хозяин оформляет документы. Возможно, что в приюте бинтуронг пробудет еще пару недель.