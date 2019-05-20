Из Иркутска - на пенсию: последний в России самолет Ту-134 совершил свой последний рейс

«Аэропорт! Стою у трапа самолета. Аэропорт! По мне скучает высота…», - раздается из динамиков салона самолета Ту-134 бессмертный хит Александра Барыкина. Теперь высота будет скучать по этому легендарному лайнеру. Да, эксплуатация, пожалуй, самого узнаваемого и самого надежного советского пассажирского самолета завершается, и теперь «тушка» окончательно уступит место боингам и аэробусам. А 20 мая 2019 года войдет в историю как день, когда последний летающий в России «туполенок», как ласково называют Ту-134 пилоты, совершил свой последний рейс по маршруту Иркутск - Мирный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/709852" frameborder="0"></iframe> Последний в России самолет Ту-134 совершил свой последний рейс из аэропорта Иркутска.Юлия ПЫХАЛОВА

- Уходит эпоха и легенда нашего авиапрома, - говорит Павел Фетисов, поклонник советских лайнеров и ярый фанат авиации.

Фармацевт из Москвы специально прилетел в столицу Приангарья, чтобы проводить Ту-134 в последний рейс. В очереди на регистрацию мужчина выделяется футболкой с изображением еще одного советского самолета Ту-154.

Павел Фетисов специально приехал в Иркутск из Москвы, чтобы полететь на Ту-134.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- За авиацией я слежу с детства, а регулярно летать стал с 1995 года. С тех пор это мое хобби. Я не из тех, кто путешествует на самолете, чтобы просто добраться из точки А в точку Б. Я просто получаю от этого удовольствие. Но только от наших лайнеров! Ведь когда сидишь в боинге или аэробусе, даже не ощущаешь, что летишь. А взять наш Ту-134 - у него ведь не звук двигателей, а песня! Еще одна фишка лайнера - иллюминатор на потолке в туалете, через который ночью можно любоваться звездами.

К слову, есть у «тушки» еще два известных прозвища: «стиляга» и «свисток». Так Ту-134 называют благодаря длинному узкому фюзеляжу и характерному высокому звуку двигателя. Да, по нынешним временам он действительно громкий. Даже трудно представить, что в 1963 году, когда еще только выпустили эту модель, она считалась самой комфортной по уровню шума и вибрации в салоне.

Есть у «тушки» еще два известных прозвища: «стиляга» и «свисток».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Громкий, но надежный, - говорит штурман Ту-134 с 30-летним стажем Владимир Коноваленок. - Эта машина идеальна для коротких перелетов - 2000 - 2500 км. А топливо расходует меньше, чем боинг. Про безопасность вообще молчу. Ставлю пять баллов из пяти. Все летчики признаются, что будут скучать по этому самолету, как и по Ту-154, который выведут из обращения этой осенью. Куда пересяду? На иностранные лайнеры штурманы не нужны, поэтому буду пилотировать Ил-76 и самый большой вертолет в мире Ми-26.

Бортпроводники последнего рейса Ту-134Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И еще один любопытный факт о 134-м, который совершил свой последний рейс из Иркутска. В конце 1990-х именно этот лайнер с бортовым номером был личным самолетом певицы Аллы Пугачевой. На нем Примадонна облетела всю страну. На фюзеляже огромными буквами написано «АЛЛА», чтобы встречающие ее на летном поле очередного гастрольного города журналисты не перепутали самолет, к которому нужно бежать. В интернете есть уникальные снимки, как в Уфе спускающуюся по трапу Пугачеву встречают кумысом. После Примадонны «тушка» полетала в Латвии, Нигерии и в 2000 году была куплена российской авиакомпанией.

Мы будем скучать по тебе!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний в стране Ту-134 одиноко, уже без пассажиров, долетит до Новосибирска, где будет передан в Музей истории авиации аэропорта Толмачево. Там он присоединится к ранее выведенному из эксплуатации Ту-154М RA-85684, известному как «Ижма».

Пассажиры последнего рейса в истории Ту-134Фото: Юлия ПЫХАЛОВА