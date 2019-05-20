- Вот это поворот! С этой фразы, полной удивления, начинается ролик, который стремительно набирает популярность в интернете.

А было все так. Компания иркутских подростков ехала в трамвае. С собой у ребят были гитара, баян да бубен. В этот момент к ним подошла кондуктор. Женщина попросила оплатить проезд, а заодно сыграть что-нибудь задорное. А после и сама попросила дать ей гитару. К просьбе молодые люди отнеслись скептически, но инструмент все же передали. Усевшись поудобнее, кондуктор мастерски взяла пару аккордов. А дальше начала играть незнакомую для ребят мелодию, а затем и запела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="384" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/709879" frameborder="0"></iframe> Растрогала соцсети: кондуктор трамвая из Иркутска спела песню, поразившую пассажиров.Видео: инстаграм Сводка38.Предоставлено "КП"

- Жил старый черт, на свете том, пугал людей, не думал ни о чем… - затянула кондуктор.

Несмотря на грохот колес, школьники, а затем и другие пассажиры, словно завороженные слушали простую, но цепляющую до глубин души песню. Многие достали телефоны и начали снимать необычный концерт.

Неравнодушными к видео остались и пользователи соцсетей.

- Самый лучший кондуктор! Подняла настроение на весь день! Молодчина, браво, – восторгаются в комментариях иркутяне.

Кстати, необычным музыкантом оказалась 56-летняя Елизавета Власько. Хотя чаще ее зовут просто тетей Лизой. Говорят, она и пошутить может, и поддержать.

- Увидела мальчишек, которые ехали с музыкальными инструментами, и попросила их сыграть, - рассказывает кондуктор Елизавета Власько. – У них, конечно, своя музыка, молодежная. Поэтому мне захотелось дать им ответ. Песню, которую я исполнила, сочинила сама.

По словам тети Лизы, страсть к музыке у нее с детства. Еще в школе-интернате, будучи совсем юной, она сочиняла стихи и пела. А вот гитару взяла в руки лишь в 17 лет. Попросила приятеля показать простейшие аккорды, а дальше уже все освоила самостоятельно.

- Единственную свою гитару я купила в 18 лет с первой же зарплаты, - делится кондуктор. - До сих пор ее храню, правда сейчас она нуждается в ремонте.

Тетя Лиза сетует, что отдала гитару знакомому, а он порвал струны и повредил гриф. Но иркутянка надеется, что вскоре сможет привести ее в прежний вид, и снова будет сочинять песни.