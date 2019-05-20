-Готовимся встать в очередь за автографами, - так отшучивается на вопросы об успехах дочери мама Виктории Мирошниченко Ольга.

Шквал звонков от знакомых и друзей обрушился на семью Мирошниченко сразу же после того, как все узнали, что дебютный фильм, в котором иркутянка сыграла одну из главных, вошел в конкурсную программу всемирно известного Каннского кинофестиваля. Дебют так дебют! Примечательно и то, что проход по знаменитой красной дорожке состоялся 16 мая, накануне двадцать пятого дня рождения Виктории.

miroshnchnk Дебютный фильм актрисы из Иркутска показали в программе Каннского кинофестиваля

Всего этого ажиотажа могло бы и не быть, если бы в выпускном классе девушка бы не передумала связать свою жизнь с архитектурой, выбрав вместо этого театральные подмостки.

- Дочь давно увлекалась рисованием, даже занималась в центре изобразительного искусства, поэтому для нас было полной неожиданностью, когда она объявила, что намерена поступать в Москву, да еще и в ГИТИС, - вспоминает Ольга. – Конечно, были сомнения. В нашей семье хватает творческих людей, но чтобы актеры, такого еще не было. Однако мы доверились ее интуиции и как видно не зря!

Целый год Виктория готовилась к поступлению, после чего сибирячка отправилась покорять Москву. Где талантливой девушке удалось обойти более 400 других претенденток, более того, попасть на одно из четырех бюджетных мест!

А затем начались учебные будни. Свободного времени у будущих актеров мало, поэтому навещать семью Виктория могла только на летних каникулах. Так и пролетели три года, пока прошлым летом студентка не позвонила маме, чтобы сказать, что не сможет вырваться на лето в родной Иркутск.

- Скинула фото с табличкой в руках, сказала, что прошла кастинг на фильм и надо готовиться к съемкам, - рассказывает о первой роли дочери Ольга. – Такой уж у Виктории характер, заранее ничего не рассказывает, чтобы мы лишний раз не беспокоились. Скажет, когда уже все решилось. Так и на этот раз.

Кантемир Балагов – один из учеников прославленного режиссера Александра Сокурова, выбрал Викторию на роль Ии в своем новом фильме «Дылда». По сценарию, события драмы разворачиваются в послевоенном Ленинграде. Две подруги, Ия и Маша, проходя через все тяготы и лишения той эпохи, сближаются, понимая, что их покалеченные души могут понять лишь они. Кинокритики отмечают, что этот фильм не столько о войне, сколько о людях, которые пережили ее ужасы и продолжают нести их в себе даже после ее окончания.

- Съемки были тяжелые, всю осень и зиму дочь буквально разрывалась между учебой в Москве и работой в Питере, жила на два города, но все-таки выдержала, - говорит Ольга Мирошниченко. – Готовясь к роли, Виктория встречалась с блокадниками. Больше всего ее впечатлила 90-летняя старушка, у которой во время блокады умерли семь членов семьи. Но, несмотря на такую тяжелую судьбу, она сохранила веру в будущее.

И вот долгожданный успех. Наградой за бессонные ночи и долгие утомительные репетиции для начинающей актрисы стало приглашение на престижнейший междунаронный кинофестиваль в Каннах. «Дылда» вошла в программу «Особый взгляд», где представленны артхаусные фильмы. Иркутянка вместе с партнерами по фильму уже успела пройти по главной красной дорожке. Правда остаться во Франции надолго, пока не получится, нужно спешить в Москву. Несмотря на успешное начало карьеры, девушке еще предстоят выпускные экзамены.

О дальнейших планах сибирячка не говорит даже родителям. По словам матери, дочь еще не знает, сможет ли выкроить пару недель, чтобы навестить семью в ближайшее время. Впереди новые проекты, впрочем, семья Мирошниченко с пониманием относится к занятости Виктории и надеются, что дебютный успех дочери станет лишь небольшой частью большой карьеры.