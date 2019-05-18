2019-05-18T04:40:23+03:00
Общество

Погода на 18 мая в Иркутске: днем до +15

Осадков в городе не ожидается
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Погода на 18 мая в Иркутске: днем до +15Погода на 18 мая в Иркутске: днем до +15Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Отличная погода ждет иркутян в предстоящие выходные. Потепление придет в наш город уже в субботу, 18 мая. Синоптики не обещают нам никаких осадков, ветер подует северо-западный 5-10 м/с, с порывами днем до 7-12 м/с. И если ночью столбик термометра опустился до -1, -3, то днем воздух прогреется до вполне комфортных для середины мая +13, +15 градусов.

Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по территории всего Приангарья, 18 мая переменная облачность, местами возможны небольшие, в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +2,-3º, в пониженных формах рельефа -4,-9º, днём +13,+18 градусов, при облачной погоде +3,+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
От ворот – поворот: почему мэр-домохозяйка Усть-Илимска Анна Щекина не назначила Анатолия Дубаса своим первым заместителем
Пост, который она обещала ему в случае победы на выборах, заняла начальник Управления образования администрации Любовь Пронина [видео, фото]
Новости 24
Не проиграем – возьмем бронзу: иркутский «Зенит» сыграет дома с «Читой»
Водителю «Мерседеса», который насмерть сбил школьника в Иркутске, предъявили обвинение и поместили в изолятор
Штраф в 600 тысяч рублей: доцента ВУЗа, которая брала взятки от студентов, осудили в Иркутске
Братчане высадили 18 тысяч сосен
Движение транспорта по улице Трудовая закроют в Иркутске
ЗакСобрание работает над инициативой о материальном стимулировании добровольных пожарных дружин в Иркутской области
Иркутская область приняла участие во Всероссийском дне посадки леса
ДТП в Иркутске: легковушка и трамвай столкнулись на перекрестке улиц Ленина и Тимирязева
Пожар потушили в торговом центре «Снегирь» в Иркутске
Угрожал оружием: экс-работник похитил из салона сотовой связи 200 тысяч рублей в Иркутске
Не смог угнать автомобиль: в Иркутске поймали вора, который украл пистолет из машины
Александр Шмидт стал врио ректора ИГУ
Чтобы продать земельный участок, иркутянка вернула банкам почти два миллиона рублей
В АО «Ангарскцемент» прошли мероприятия, посвященные Дню Победы
Лидера черных лесорубов осудили в Иркутской области
Бесплатные наблюдения Луны в телескоп пройдут в Иркутске 18 мая
Лесные пожары в Иркутской области: 17 мая действует два очага возгорания
Камеры устанавливают в лесах Иркутска
ДТП с участием автобуса и двух машин утром 17 мая в Иркутске: улица Байкальская заблокирована
В Иркутске все лето будут проходить бесплатные занятия фитнесом