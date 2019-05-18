Погода на 18 мая в Иркутске: днем до +15

Отличная погода ждет иркутян в предстоящие выходные. Потепление придет в наш город уже в субботу, 18 мая. Синоптики не обещают нам никаких осадков, ветер подует северо-западный 5-10 м/с, с порывами днем до 7-12 м/с. И если ночью столбик термометра опустился до -1, -3, то днем воздух прогреется до вполне комфортных для середины мая +13, +15 градусов.

Как сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по территории всего Приангарья, 18 мая переменная облачность, местами возможны небольшие, в северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер подует западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +2,-3º, в пониженных формах рельефа -4,-9º, днём +13,+18 градусов, при облачной погоде +3,+8 градусов.