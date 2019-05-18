Футболисты иркутского «Зенита» обыграли «Читу» и досрочно завоевали бронзовые медали Второй лиги

Иркутские футбольные болельщики ликуют! Наш «Зенит» впервые в своей истории завоевал бронзовые медали Первенства России среди команд второго дивизиона зоны «Восток». Причем сделали это наши парни досрочно, за два тура до окончания сезона. Награда иркутянам досталась после того, как в очередном туре, зенитовцы обыграли на своем поле «Читу» со счетом 1:0.

Первый тайм этого матча прошел в свойственной для Второй лиги упорной борьбе. Забитых мячей немногочисленные болельщики на трибунах стадиона «Зенит» в Иркутске II в первом тайме так и не увидели. Развязка матча наступила во втором отрезке, на 81-минуте, когда в ворота «Читы» был назначен пенальти, с которым гости были категорически не согласны. Подождав, пока читинцы поспорят с арбитром, к точке подошел наш лучший бомбардир Иван Яковлев. 33-й номер четко реализовал 11-метровый и вывел «Зенит» вперед.

В концовке встречи наши парни создали еще несколько опасных моментов, но счет на табло больше не изменился. Набрав 27 очков, иркутяне закрепились на третьей строчке в турнирной таблице, которую больше не уступят ни кому. Бронза наша!

Правда, отмечать победу игрокам «Зенита» некогда. Уже 25 мая, нашей команде предстоит принять на своем поле идущий вторым омский «Иртыш».