2019-05-18T20:48:31+03:00
Звезды

Ночь музеев 2019 в Иркутске: как это было

Самые яркие фотографии из музейных кладовых, в Иркутске прошла акция Ночь музеев 2019 [фото]
Анна ПОПОВА
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Ночь музеев 2019 в Иркутске: как это было.Ночь музеев 2019 в Иркутске: как это было.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как часто вы посещаете музеи? Наверняка многие из вас последний раз ходили туда еще в школе. А ведь здесь столько всего интересного! Галереи и выставочные залы по всей стране проводят концерты, лекции и мастер-классы, которые помогают посетителям не только познакомиться с экспонатами, но и классно провести время. Иркутские музеи тоже не остались в стороне — каждый из них приготовил для посетителей что-то особенное. Вы были на акции Ночь музеев 2019 в Иркутске? Посмотрите эти снимки, сделанные нашим фотокорреспондентом, возможно, вы увидите на них самого себя или кого-то из знакомых. Не были? Зря! Столько всего интересного пропустили! Так что в следующий раз — обязательно побывайте. Акция-то ежегодная. А нет — так заходите в любой день, вам будут рады.

Экскурсию проводили пушкинские персонажи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экскурсию проводили пушкинские персонажи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В музее декабристов на одну ночь ожили все самые известные персонажи произведений Александра Сергеевича Пушкина. Именно «они» провели экскурсию по музею и проверили, насколько хорошо посетители знакомы с творчеством классика.

Танцы пушкинской эпохи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Танцы пушкинской эпохи.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какой же праздник без танцев? А, если мы перенеслись в Пушкинскую эпоху, то и развлекаться нужно в духе 19 века.

Сотрудники Художественного музея подготовили для своих гостей множество интересных квестов. Участвуя в них, иркутяне искали неточности на копии известного портрета Державина, сравнивая ее с оригиналом.

В Художественном музее было много необычных квестов. Фото: Анна ПОПОВА

В Художественном музее было много необычных квестов.Фото: Анна ПОПОВА

А те посетители, которые чувствовали в себе зачатки художественного таланта, могли поучаствовать в конкурсе реставраторов, заполнив «вдруг появившиеся» пробелы на репродукциях известных полотен. Желающие попробовать свои силы в рисовании и создать собственное произведение искусства нашлись и в галерее В. Бронштейна. Там будущие художники создавали картину под чутким руководством профессионального живописца.

А как вы владеете карандашом и кистью? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А как вы владеете карандашом и кистью?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Посетители галереи, которым по вкусу острые ощущения, могли научиться повелевать молниями на иллюзион-шоу.

В музее метали громы и молнии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В музее метали громы и молнии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И здесь же открылись две новые выставки.

На открытии новой выставки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На открытии новой выставки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея тоже было немало интересного. Например, все желающие побывали на единственной в городе выставке, посвященной иркутским театрам.

В отделе истории Краеведческого музея. Фото: Анна ПОПОВА

В отделе истории Краеведческого музея.Фото: Анна ПОПОВА

Они увидели театральное закулисье, обычно скрываемое от посторонних глаз: сценические костюмы иркутских актеров, макеты сцен для спектаклей, куклы, реквизит...

Так иркутяне попадали в театральное закулисье. Фото: Анна ПОПОВА

Так иркутяне попадали в театральное закулисье.Фото: Анна ПОПОВА

Так иркутяне попадали в театральное закулисье. Фото: Анна ПОПОВА

Так иркутяне попадали в театральное закулисье.Фото: Анна ПОПОВА

А юные гости могли самостоятельно создать кукол для мини-театра и даже поставить импровизированный спектакль на небольшой сцене в одном из залов музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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